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البورصات الأوربية تتراجع بختام أخر جلسات شهر أكتوبر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:46 م
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بورصة باريس
بورصة باريس
وكالات
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أغلقت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، على تراجع لتفقد قطاعات الموارد الأساسية والسيارات والغاز والنفط أكثر من 1 بالمائة لكل منهما، بينم صعد قطاع شركات السفر بنحو 1.2 بالمائة.

وكشف تقرير لوكالة "بلومبرج" عن أن المسؤولين الصينيين يتشككون في إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري طويل الأجل مع الولايات المتحدة على الرغم من أن الجانبين يختتمان اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وقال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي سيتم الإعلان قريباً عن مكان توقيع الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين بعد إلغاء قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في تشيلي.

وينهي "ماريو دراجي" مهامه كرئيس للبنك المركزي الأوروبي بعد 8 أعوام في المنصب على أن تتسلم المنصب "كريستين لاجارد" غداً.


وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 396.7 نقطة، لكنه يحقق مكاسب شهرية بنسبة 0.9 بالمائة.

وهبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 7248.3 نقطة، ليسجل خسائر شهرية بنحو 2.1 بالمائة.

وفقد مؤشر "داكس" الألماني أكثر من 0.3 بالمائة ليسجل 12866.7 نقطة، لكنه يسجل مكاسب شهرية بلغت 3.5 بالمائة.

وتراجع  المؤشر الفرنسي "كاك"ب نحو 0.6 بالمائة عند 5729.8 نقطة، بينما سجل مكاسب بلغت 0.9 بالمائة خلال الشهر الجاري.

واستقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند 1.1151 دولار.
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الكلمات المفتاحية

قطاع شركات السفر شهر أكتوبر البورصات الاوربية أخر تدولات شهر أكتوبر

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