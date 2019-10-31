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سفير الكويت يفتتح عدد من الأعمال الخيرية بمحافظة الفيوم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:24 م
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السفير محمد صالح الذويخ
السفير محمد صالح الذويخ
أحمد الشيخ
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في إطار الإهتمام التى توليه سفارة واللجنة النسائية بالسفارة في  قريتي  اللواج و شكشوك بمحافظة الفيوم، قام  محمد صالح الذويخ سفير الكويت بجمهورية مصر العربية بافتتاح عدد من المشروعات الخيرية والإنسانية، تضمنت  إعمار وإعادة تأهيل  20  منزل ، وتوزيع 20  كشك للأعمال الصغيره ، و 15 رأس ماشية  على الأسر المستحقة ، فضلا عن  توفير متطلبات زواج 20 فتاة يتيمة .

وقال الذويخ: "هذه المشروعات تأتي في اطار دعم الخطط المتعلقة  بالأمن الاجتماعى والانسانى  في المناطق الاكثر احتياجا" ، معربا عن تقديره لدور جمعية الاورمان في إختيار الاسر المستحقة.

ووجه الشكر لمحافظ الفيوم اللواء عصام سعد، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ، وقيادات وزارة التضامن التي شاركت في مراسم الافتتاح، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والكويت تشهد العديد من ملامح التفاهم والتعاون في كافة المجالات.

وتابع السفير الكويتي: " أن ما يربط بين مصر والكويت علاقات إخاء وتعاون تتجاوز العلاقات التقليدية بين الدول، حيث تجمعهما مشاعر  العروبة والمصير المشترك  وإمتزاج الدماء في ساحات المعارك" ، منوهًا الي أن  العام الحالى شهد العديد من الفعاليات التي تتواكب مع الإحتفال بمرور 100 عام على إنطلاق العلاقات الكويتية المصرية في عام  1919 .
سفير الكويت يفتتح عدد من الأعمال الخيرية بمحافظة الفيوم
سفير الكويت يفتتح عدد من الأعمال الخيرية بمحافظة الفيوم
سفير الكويت يفتتح عدد من الأعمال الخيرية بمحافظة الفيوم
سفير الكويت يفتتح عدد من الأعمال الخيرية بمحافظة الفيوم
سفير الكويت يفتتح عدد من الأعمال الخيرية بمحافظة الفيوم
سفير الكويت يفتتح عدد من الأعمال الخيرية بمحافظة الفيوم
سفير الكويت يفتتح عدد من الأعمال الخيرية بمحافظة الفيوم
سفير الكويت يفتتح عدد من الأعمال الخيرية بمحافظة الفيوم
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الكلمات المفتاحية

محافظة الفيوم سفارة الكويت اللوج وشكشكوك العلاقات المصرية الكويتية

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