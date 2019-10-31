سفير الكويت يفتتح عدد من الأعمال الخيرية بمحافظة الفيوم

في إطار الإهتمام التى توليه سفارة واللجنة النسائية بالسفارة في قريتي اللواج و شكشوك بمحافظة الفيوم، قام محمد صالح الذويخ سفير الكويت بجمهورية مصر العربية بافتتاح عدد من المشروعات الخيرية والإنسانية، تضمنت إعمار وإعادة تأهيل 20 منزل ، وتوزيع 20 كشك للأعمال الصغيره ، و 15 رأس ماشية على الأسر المستحقة ، فضلا عن توفير متطلبات زواج 20 فتاة يتيمة .





وقال الذويخ: "هذه المشروعات تأتي في اطار دعم الخطط المتعلقة بالأمن الاجتماعى والانسانى في المناطق الاكثر احتياجا" ، معربا عن تقديره لدور جمعية الاورمان في إختيار الاسر المستحقة.





ووجه الشكر لمحافظ الفيوم اللواء عصام سعد، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ، وقيادات وزارة التضامن التي شاركت في مراسم الافتتاح، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والكويت تشهد العديد من ملامح التفاهم والتعاون في كافة المجالات.



