ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية.. شاهد ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية.. شاهد ملخص وأهداف المباراة





مباراة ليفربول ضد آرسنال تتصدر محرك بحث "جوجل" اليوم في مصر، وذلك بعد لقاء مليئ بالاهداف جمعت ليفربول وآرسنال بالأمس على ملعب استاد انفيلد، حيث تمكن ليفربول من تخطي آرسنال ليتأهل للدور الـ 18 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ، وفيما يلي نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد آرسنال .





ملخص مباراة ليفربول ضد آرسنال





تخطى فريق ليفربول غريمه آرسنال بركالات الترجيح، وذلك بعد انتهاء مباراة ليفربول ضد آرسنال بتعادل الفريقين (5-5)، ليفوز فريق ليفربول (5-4) على آرسنال بركالات الترجيح، ليتأهل الرايدز للدوري الـ 8 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وشهد اللقاء النجم المصري محمد صلاح بسبب إصابته الخفيفة في مباراة توتنهام الماضية.





من سجل في مباراة ليفربول ضد آرسنال؟





وتقدم فريق ليفربول بالهدف الأول عن طريق لاعب آرسنال شكودران مصطفي الذي سدد الهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 6، وأحرز نجم الآرسنال لوكاس توريرا هدف التعادل في الدقيقة الـ 19 من اللقاء، وواصل آرسنال أهدافه حيث سجل اللاعب جابرييل مارتينيلي هدفين في الدقيقة 26 و36.





وفي الدقيقة 43 أحرز ليفربول الهداف الثاني عن طريق ركلة جزاء سددها ميلنز، وعزز آرسنال أهدافه في الدقيقة 54 عن طريق أينسلي مايتلاند، وأحرز ليفربول الهدف الثالث عن طريق اللاعب أليكس أوكسليد في الدقيقة 58، وتعادل الرايدز في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب ديفوك أوريجي لتصبح النتيجة 4-4، حتى أحرز جوزيف ويلوك الهدف الخامس لآرسنال في الدقيقة 70، ويأتي ديفوك أوريجي لينفقذ الليفر بهدف التعادل في الدقيقة 94 عن طريق ركلة جزاء.





شاهد أهداف مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية









ركلات ترجيح مباراة ليفربول ضد آرسنال



