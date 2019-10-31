وزير الاتصالات: صناعة الألعاب الإلكترونية تحقق ١٣٠ مليار دولار عالمياً بنهاية ٢٠١٩





أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن الألعاب الرقمية لم تعد مجرد وسيلة للتسلية والترفيه وحسب؛ لكنها أصبحت صناعة جادة وهامة ترتكز عليها اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات في دول كبرى؛ حيث حققت صناعة الألعاب الرقمية والوسائط التفاعلية إيرادات تقدر بحوالي 120 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 130 مليار دولار بنهاية هذا العام، وأن تبلغ في 2022 نحو 200 مليار دولار؛ مشيرا إلى أن هذه الصناعة أصبحت وسيلة هامة تساهم بشكل فعال في التثقيف وتطوير العملية التعليمية ونشر الوعي في كافة مناح الحياة .





جاء ذلك على هامش افتتاحه فعاليات مؤتمر ومعرض أفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية تحت عنوان "مستقبل تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية في إفريقيا"، الذي يعقد في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر ويأتي في إطار المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي تستهدف تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تكنولوجيات تطوير الألعاب وتطبيقات الموبايل، ودعم تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال.





حضر الافتتاح؛ المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب.









وأوضح طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتولى تنفيذ المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"؛ مشيرا إلى أنه سجل للالتحاق بالمبادرة منذ إطلاقها في العام الماضي وحتى الآن أكثر من 5 الاف شاب من 19 دولة بأفريقيا، داعيا الشباب الحاضرين إلى الالتحاق في المبادرة من خلال تسجيل بياناتهم في المنصة التي أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".





واضاف و ير الاتصالات أن البرامج التدريبية في مجالات تطوير الألعاب الرقمية يتم اتاحتها بالمجان للشباب الملتحقين في المبادرة، كما تهدف المبادرة إلى إنشاء 100 شركة ناشئة في هذا المجال خلال 3 سنوات من خلال الدعم الذي تقدمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لرعاية الأفكار الناشئة في هذا المجال من خلال التدريب ومسرعات الأعمال وعقد محافل للمستثمرين مع الشركات الناشئة؛ مشيرا الى وجود مستثمرين مستعدين لمشاركة الشباب بعد تطوير أفكارهم من أجل تحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة في السوق العالمية.









ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" كشريك حكومي الى إنشاء وتشكيل منصة استراتيجية تشارك من خلالها الكيانات الحكومية والخاصة المعنية في قارة أفريقيا لدعم وتعظيم الاستفادة من صناعة الألعاب والتطبيقات الرقمية، بالإضافة إلى توفير الخبرات اللازمة لمطوري الألعاب وتقديم تجربة ثرية وشاملة للمطورين والمبرمجين في مصر وإفريقيا.









وعقب القاء كلمته؛ قام الدكتور عمرو طلعت بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة بمسابقة كأس مصر لتطبيقات المحمول Egypt App Cup والتي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي بالتعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الأجهزة المحمولة وتطبيقات الأندرويد التي تدعم قطاعات النقل والصحة والسياحة.





هذا وقد قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإطلاق ورعاية أول مسابقة متخصصة في الألعاب والتطبيقات الرقمية في قارة إفريقيا تحت مسمى "كأس إفريقيا للتطبيقات والألعاب الرقمية"، حيث تتيح الهيئة شاشات لعرض تفاصيل المبادرة للمطورين المتواجدين بالمعرض وإمكانية التسجيل في المسابقة.





الجدير بالذكر أن المؤتمر الذي ينعقد بالتوازي مع مهرجان الألعاب الإلكترونية Insomnia Egypt، يتيح نقل المعرفة وتبادل الخبرات من خلال الاستفادة من ورش العمل المتنوعة في مجالات البرمجة المختلفة يقدمها متخصصون من شركات تطوير وإنتاج الألعاب العالمية مثل Epic وUnity، هذا الى جانب عقد عدد من الفاعليات التقنية والحلقات النقاشية والعروض المقدمة من شركات محلية وعالمية والتي تجمع تحت سقف واحد عدد من الناشرين ومشغلي الاتصالات وشركات الدفع الإلكتروني وصناع المحتوى.



