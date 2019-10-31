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"الجائزة 500 ألف جنيه".. انطلاق رالي السيارات الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة السبت

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
آية حمروشي
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تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال نهائي الموسم الثاني لمسابقة "رالي السيارات الكهربائية الصنع"، السبت المقبل، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة للمنافسة القوية التي ستضم 15 فريقا مصريا من الجامعات المختلفة للحصول على الجائزة الكبري البالغة 500 ألف جنيه مصري، والتي ستقام تحت رعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وسيفتتح الفاعليات د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأطلقت أكاديمية البحث العلمي المسابقة العام الماضي وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس وتعد مسابقة رالى السيارات الكهربائية باعتبارها أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة وهي أحد مبادرات وتمويل أكاديمية البحث العلمي، وتأتي في إطار الخطة التنفيذية لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا لتعميق التصنيع المحلي.

وتولى فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة د. ماجد غنيمة، الباحث الرئيسي للمشروع والمشرف على مجمع الابتكار بهندسة عين شمس، د. محمد عبد العزيز، المشرف على المشروع الإشراف الفني والتنظيمي للمسابقة والمتابعة للفرق المشاركة في المسابقة من طلبة الجامعات من خلال مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، داخل كلية الهندسة بجامعة عين شمس.
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الكلمات المفتاحية

رالي سيارات كهربائية العاصمة الادارية

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