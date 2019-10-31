"الجائزة 500 ألف جنيه".. انطلاق رالي السيارات الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة السبت

وسيفتتح الفاعليات د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأطلقت أكاديمية البحث العلمي المسابقة العام الماضي وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس وتعد مسابقة رالى السيارات الكهربائية باعتبارها أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة وهي أحد مبادرات وتمويل أكاديمية البحث العلمي، وتأتي في إطار الخطة التنفيذية لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا لتعميق التصنيع المحلي.



