أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 31-10-2019

تابعت بوابة "الفجر" أخبار البورصة المصرية اليوم ، الخميس الموافق 31-10-2019، والتى شهدت الكثير من الأحداث الحيوية، كان أبرزها تسجيل البورصة أرباح بنحو 3.8 مليار جنيه ليغلق الرأس مال السوقي عند مستوي 727.7 مليار جنيه ، مدفوع بدعم كبير من مشتريات الأجانب والعرب .

وأظهرت أخر أخبار البورصة المصرية اليوم ، ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 14558 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.59 بالمائة عند 539.2 نقطة، وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.41 بالمائة عند مستوى 1436.6 نقطة.

سجلت البورصة المصرية اليوم الخميس أخر جلسات الأسبوع ، وأخر جلسات شهر أكتوبر أرباح بنحو 3.8 مليار جنيه مغلقة عند مستوي 727.7 مليار جنيه

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس





ومن ضمن أخبار البورصة المصرية التي أثرت علي أداء جلسة اليوم، دعوة الرئيسي عبدالفتاح السيسي لشركات القوات المسلحة للدخول في طروحات البورصة المصرية.





وأكد السيسي، أنه يتابع برنامج الطروحات الحكومية عن كثب منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن تأخر تنفيذه بسبب طول الإجراءات التى تحتاجها الشركات للإدراج بالبورصة.