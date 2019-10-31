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أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 31-10-2019
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:54 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس
تابعت بوابة "الفجر" أخبار البورصة المصرية اليوم ، الخميس الموافق 31-10-2019، والتى شهدت الكثير من الأحداث الحيوية، كان أبرزها تسجيل البورصة أرباح بنحو 3.8 مليار جنيه ليغلق الرأس مال السوقي عند مستوي 727.7 مليار جنيه ، مدفوع بدعم كبير من مشتريات الأجانب والعرب .
أخبار البورصة المصرية اليوم
أخر أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس
البورصة تربح 3.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات أخر جلسات أكتوبر
سجلت البورصة المصرية اليوم الخميس أخر جلسات الأسبوع ، وأخر جلسات شهر أكتوبر أرباح بنحو 3.8 مليار جنيه مغلقة عند مستوي 727.7 مليار جنيه
وأظهرت أخر أخبار البورصة المصرية اليوم ، ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 14558 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.59 بالمائة عند 539.2 نقطة، وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.41 بالمائة عند مستوى 1436.6 نقطة.
أخبار البورصة المصرية اليوم
أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس
عاجل.. السيسي يدعو شركات القوات المسلحة للطرح بالبورصة
ومن ضمن أخبار البورصة المصرية التي أثرت علي أداء جلسة اليوم، دعوة الرئيسي عبدالفتاح السيسي لشركات القوات المسلحة للدخول في طروحات البورصة المصرية.
وأكد السيسي، أنه يتابع برنامج الطروحات الحكومية عن كثب منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن تأخر تنفيذه بسبب طول الإجراءات التى تحتاجها الشركات للإدراج بالبورصة.
أخبار البورصة المصرية اليوم
أخر أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس
أخبار البورصة .. الرقابة المالية ترفض تظلم السويدى لمطالبتها بمقابل وفروق رسم التطوير
وشملت أخر أخبار البورصة المصرية اليوم أيضاً أن رفض الهيئة العامة للرقابة المالية تظلم شركة السويدي إليكتريك.
حيث أعلنت شركة السويدى إليكتريك أنه قد صدر قرار من لجنة التظلمات بخصوص التظلم المقدم من شركة السويدى اليكتريك والذ كان بسبب بتضررها من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالإمتناع عن إلغاء مطالبتها بأداء مقابل رسم التطوير استنادا إلى القوائم المالية المجمعة حتى 31/12/2018.
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