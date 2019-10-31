للحامل.. هذا ما يحدث لكِ في الشهر السادس

تغيرات كثيرة تنتظر المرأة الحامل في الشهر السادس من الحمل، فعلى الأم الحامل الإكثار من الحديث مع طفلها الصغير، بالطبع سيعلم أن الصوت الذي يسمعه بالخارج هو صوتك، ومن الأشياء التي تحدث لك في شهرك السادس ما يلي:





- زيادة وزن البطن تُغير مركز الثقل في الجسم فتضطرين إلى تقويس عمودك الفقري؛ لذا يجب أن تحافظين على وزنك وتتبعي اسلوب غذائي مع ظبيبك ولكي تسيرين براحة أفضل عليك انتعال حذاء أرضي.





- نمو طفلك وبالتالي رحمك يبدل موضع الأعضاء الداخلية، فيعلو الحجاب الحاجز وتميل المعدة قليلاً؛ مما يبطئ عملية الهضم فتشعرين بحموضة في أعلى المعدة، ولا تنسيْ الزيارة الطبية الإلزامية.





- تشعرين بتوكعات صحية الامر الذي يجعلك تلجئين لطبيبك المعالج لتحدثيه وتقومين بقياس الضغط ووزنك.



- يظهر التعب عليك في النصف الثاني من الليل، بسبب طفلك الذي يتقلب كثيرا بداخلك.

- في حالة عدم قدرتك على حبس البول فستجتاجين إلى إعادة شد العجان.





نصائح مهمة:





- تجنبي المأكولات المالحة حتى لا تحتبس المياه في الأنسجة؛ مما يؤدي إلى الورم.





- وتجنبي المنبهات واشربي كوباً من الحليب أو الزيزفون أو اقضمي تفاحة قبل الخلود إلى النوم، ولا تتناولي دواء منوماً دون استشارة الطبيب.





- انتبهي لفقر الدم؛ أعضاء طفلك التي تنمو يومياً بوتيرة سريعة وتكاثر الخلايا يتطلب تغذية ضرورية فضلاً عن الأوكسجين الذي يحمله الحديد، الذي يأخذ جزءاً منه عبر غذائك اليومي والقسم الآخر يأخذه من احتياطي الحديد في دمك.