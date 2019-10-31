Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتفاق بين مصر وبريطانيا لوضع "خارطة طريق" لمكافحة بيع الآثار المصرية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
أثار الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مع هيلين واتلي وزيرة الفن والتراث والسياحة البريطانية، وكبار مسؤولي الوزارة البريطانيين قضية بيع الآثار المصرية بالمزادات، وضرورة زيادة التعاون بين البلدين في هذا الإطار للحفاظ على الآثار المصرية.

وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد ورشة عمل خلال شهر ديسمبر تضم خبراء من البلدين لمناقشة وضع خارطة طريق وإعداد مذكرة تفاهم بين البلدين لضمان الحفاظ على الآثار المصرية وخاصة التي تباع في المزادات، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والقواعد المنظمة وقوانين الدولتين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الدكتور خالد العناني وزير الآثار ووزيرة الفن والتراث والسياحة البريطانية، بحضور السفير طارق عادل سفير مصر في بريطانيا وذلك علي هامش زيارته الى لندن لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون في قاعة ساتشي بالعاصمة البريطانية، حيث ناقش الوزيران تعزيز سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كل من البلدين، بما يساهم في تعزيز التعاون في مجال حفظ الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الأثار غدا الجمعة معرض توت عنخ آمون "كنوز الملك الشاب" بلندن حيث احتفى الشعب الإنجليزي والعاصمة البريطانية بوصول مقتنيات الملك توت عنخ آمون، في المعرض الذي يأتي ضيفًا علي لندن محطته الثالثة بعد مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية والعاصمة الفرنسية باريس.

وتحلت الشوارع والميادين الرئيسية ومحطات المترو والقطار في لندن بصور لوجه الملك الشاب وبعض مقتنياته كما تزينت حوائط المحال التجارية والمباني وكبائن الهواتف بلافتات عن الملك الشاب ومعرضه الذي حل ضيفا على لندن بعد فترة غياب دامت حوالي 12 عاما حيث أن اخر معرض لمقتنيات الملك الشاب جاءت الي لندن في عام 2007 وفي عام 1972 محققا 1.7 مليون زائر، كما تصدرت اخبار الملك الذهبي ومعرضه الصفحات الأولى للصحف والمجلات البريطانية التي اعد معظمها ملفات صحفية مصورة عن معرض الملك الشاب وقصة اكتشاف مقبرته والكنوز التي تم اكتشافها بداخلها والدراسات التي تمت علي المومياء الخاصة به لمعرفة نسبه والأمراض التي تعرض لها اثناء حياته والسبب الحقيقي وراء موته المبكر.

حيث يعتبر البريطانيون هذا المعرض هو الحدث الثقافي الأهم والأكبر فى لندن خلال الأيام المقبلة حيث إنهم يعتبرون هذا المعرض هوالفرصة الأخيرة لديهم لمشاهدة مقتنيات الفرعون الذهبي في لندن حيث بعد انتهاء جولته حول العالم سوف تعرض هذه الكنوز فيه موقع عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير المطل علي أهرامات الجيزة، ويضم المعرض 150 قطعة أثرية ( 166 رقمًا) من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الاوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الالباستر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الاثار الانجليزية وزير الاثار مصر بيع الاثار المصرية المجالات الأثرية الكرة الشعب الانجليزي اخيرة

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

بعد بكائها على الهواء.. الفنانة شيلاء سبت تتصدر الأكثر بحثًا (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

أزمة في أنفيلد عقب فوز ليفربول ضد أرسنال

منذ أقل من ساعتين

استياء في برشلونة عقب خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس

منذ أقل من ساعتين

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 22 ساعة

فرجاني ساسي يغيب عن مران الزمالك .. تعرف على السبب

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

العناني: 40 بعثة فرنسية عاملة في مجال الحفائر الأثرية والترميم بمصر

5000 زائر في الساعة الأولى لمعرض الملك توت عنخ آمون بفرنسا

بيع 180 ألف تذكرة دخول لمعرض توت عنخ آمون في فرنسا

شاهد.. مراسم افتتاح معرض مقتنيات الملك "توت عنخ آمون" في فرنسا

"شيكولاتة" توت عنخ آمون تجذب الكبار والصغار في فرنسا

رقم قياسي جديد.. ‎1.42 مليون زائر لمعرض توت عنخ آمون في باريس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

بعد بكائها على الهواء.. الفنانة شيلاء سبت تتصدر الأكثر بحثًا (فيديو)

03:41 م

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

12:30 ص

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

01:46 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status