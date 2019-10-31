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الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تخفيض اسعار الفائدة الأمريكية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:19 م
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بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، لكن انخفاض قطاعي السيارات والطاقة كبح المكاسب في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون مجموعة جديدة من إعلانات أرباح الشركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بقيادة مكاسب حققها المؤشر ميب ببورصة ميلانو لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني تعثر في الأداء.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادى أسعار الفائدة كما كان متوقعا لكنه أشار أيضا إلى أنه لن يُجري المزيد من التخفيضات ما لم يتضرر وضع الاقتصاد.

وتلقى قطاع التكنولوجيا دفعة من ارتفاع بنسبة تسعة بالمئة تقريبا لأسهم إيه.إس.إم انترناشونال الهولندية الموردة لأشباه الموصلات بعد أن توقعت ارتفاع المبيعات الفصلية في الربع الأخير من العام.

وقفزت أسهم فيات كرايسلر عشرة بالمئة وانخفضت أسهم بي.إس.إيه المالكة لبيجو 9% بعد أن توصلت الشركتان إلى اتفاق لتأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وارتفع سهم بي.إس.إيه نحو 5% في الجلسات الثلاث الماضية ترقبا للصفقة.

وتصدر قطاع النفط والغاز قائمة القطاعات الخاسرة، إذ تراجع بفعل انخفاض أسهم رويال داتش شل ثلاثة بالمئة بعد أن حذرت الشركة من أن تباطؤ الأوضاع الاقتصادية قد يلحق الضرر ببرنامجها لإعادة شراء الأسهم البالغة قيمته 25 مليار دولار.
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