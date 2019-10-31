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كيف يعتبر مقتل "البغدادي" ضربة للإخوان؟

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:00 م
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بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تساؤلات عديدة أثيرت حول الضربة القاضية التي واجهتها جماعة الإخوان الإرهابية، عقب حادث مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بشمال سوريا، تحديدا في إدلب، حيث يرجع لعلاقته الوثيقة بالجماعة.

علاقته بالإخوان
بعد مقتل أبو بكر البغدادي أمير تنظيم داعش الإرهابي، تداولت تساؤلات كثيرة حول علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث كان هناك اعتراف من يوسف القرضاوي، بأن البغدادي زعيم تنظيم داعش، كان ينتمى في بداياته لجماعة الإخوان، إلا أنه بعدها انفصل عن الجماعة وبدأ في تشكيل تنظيمه الإرهابي الذي تطور فيما بعد ليصبح اسمه "داعش".

هلع إخواني
وبما أن هناك علاقة سابقة بين زعيم تنظيم داعش وجماعة الإخوان الإرهابية، بدأت بعض قيادات وحلفاء الإخوان تشكك في طريقة قتله، والبعض الآخر حاول إبعاد الاتهامات الموجهة للرئيس التركي بالتعاون مع تنظيم داعش.

أقاويل الإخوان
وشكك عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والهارب خارج مصر حاول، في طريقة مقتل أبو بكر البغدادي، قائلًا؛ "إن هجوم أمريكي (غارة) على ابو بكر البغدادي أدى لوفاته والبنتاجون يقول إن البغدادي فجر نفسه بسترة ملغمة كان يرتديها".

بينما دافع عمرو فراج مؤسس شبكة رصد الإخوانية، عن الرئيس التركى أردوغان، مهاجما كل من يتهم الرئيس التركى برعاية البغدادى قائلًا؛ "بدأوا  يتكلمون عن رعاية أردوغان للبغدادي و عن وجوب محاسبته"، مهاجمًا من اتهم أردوغان بالتعاون مع البغدادي.

وأوردت وسائل إعلام أمريكية فجر الأحد، أن البغدادى لقى مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم داعش كان هدفا لعملية عسكرية سرية فى محافظة إدلب.

وقال قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي ومساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان، إن رفاة أبو بكر البغدادي-الذي تم استهدافه في عملية أمريكية، أسفرت عن مقتله برفقة عدد من أفراد أسرته، حيث أوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية، نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن العملية نفذتها قوات عمليات خاصة، حيث شن عناصر من فريق "دلتا" لقيادة العمليات الخاصة المشتركة عملية رفيعة المستوى، بعد تلقي معلومات استخباراتية.

ووفقًا لمصادر مطلعة على العملية، ذكرت أن الموقع الذي داهمته قوات العمليات الخاصة كان تحت المراقبة لبعض الوقت-، في إحدى مناطق العراق، وفق ما  أشارت القناة-، دفنت في البحر خلال 24 ساعة من مقتله، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي بشأن حيثيات قتل الزعيم الداعشي، أنه تم اعتقال شخصين خلال عملية استهداف البغدادي وقمنا بتدمير مخبأه، متابعًا: "عملية قتل البغدادي تظهر قوة الولايات المتحدة، ويظهر قدرتنا على استهداف عناصر داعش".

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مقتل البغدادي ضربة للإخوان آخر الأخبار أبو بكر البغدادي

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