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التيفود ينتشر في مدرسة بالقاهرة.. وأولياء الأمور يستغيثون بوزير التعليم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:39 م
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طفلة - أرشيفية
طفلة - أرشيفية
ريم محمود
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كشفت رشا أبو شويش ولية أمر ونائب رئيس مجلس الأمناء بمدرسة الشهيد عمرو عبده رشوان (مستقبل 9) بالتجمع الخامس وهي مدرسة حكومية عن حالة الرعب الذي يعيشها أولياء الامور بسبب انتشار التيفود.

قالت رشا إن الاسبوع الماضى اكتشفت ولية أمر طالبة بالمدرسة إصابة إبنتها بالتيفويد بعدما أثبتت ذلك بالتحاليل.

وأشارت فى تصريح خاص لـ"الفجر" إلى أن بعدها ظهر حالتين بعد إصابتهم بارتفاع فى درجات الحرارة.

ولفتت رشا إلى أن المرض قد طال إبنتها حيث أثبتت التحاليل أن إبنتها مصابة بالتيفويد وقالت إنهم طالبوا من مديرية الصحة بالقاهرة التدخل إلا أن مديرية الصحة قالت لهم لابد وأن يتم الإبلاغ من الإدارة التعليمية، وأكدت رشا أنهم قد طالبوا الادارة التعليمية بغلق المدرسة إلا أن المدرسة قالت لهم: "مش هنقفل المدرسة إلا فى حالة انتشار مرض الحمة الشوكية".

وأشارت رشا لـ"الفجر" إلى أن كل هذا الأمر جاء من عدم نظافة المدرسة وعدم نظافة دورات المياه، قائلة إن أولياء الامور قد اشتكوا مرارًا وتكرارًا أن كولدير المياه الذي يوجد فى المدرسة يوجد به "مياه بالدود"، لافتة إلى أنه بالرغم من أن جميع التحاليل الطبية أثبتت إصابة الطلاب بالتيفويد إلا أن مدير المدرسة يكابر بالاعتراف فى ذلك الأمر.

وناشدت رشا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتدخل وحل الأمر، خاصة أن المدرسة تقول لهم:"قعدوا أولادكم فى البيت"، مطالبة بإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للطلاب.
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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم مدرسة التيفود التجمع أمراض

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