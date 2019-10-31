Advertisements انفوجراف انفوجراف شركات الدوحة تخسر الملايين بسبب تهاوى سياسة الحمدين الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:04 م Advertisements Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية شركات الدوحة خسارة الملايين تهاوى سياسة الحمدين أخبار تهمك نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني منذ حوالي 15 ساعة ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي منذ حوالي 7 ساعات تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون منذ يومين ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا منذ حوالي 5 ساعات عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال منذ حوالي 21 ساعة مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد منذ أقل من ساعة مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة منذ حوالي 9 ساعات أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو) الآن بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق منذ حوالي 5 ساعات استياء في برشلونة عقب خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس منذ أقل من نصف ساعة نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو) الآن عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف منذ حوالي 4 ساعات ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية الآن الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير منذ حوالي 15 ساعة عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا منذ أقل من ساعتين موضوعات متعلقة صحف الخليج تواصل فضح قطر.. وتكشف آخر صفقات الأسلحة التي برمها "تميم" الأزمة القطرية على رادار صحف الخليج.. وتؤكد: نظام "الحمدين" حول الدوحة لمكتب نفايات "مباشر قطر" تعرض تقريرا عن هروب الاستثمارات من الدوحة وتركيا بسبب سياسات "الحمدين" و"أردوغان" (فيديو) محاولة فاشلة لطيران قطر بالاستحواذ على 5% من خطوط جنوب الصين معاناة قطر بسبب نظام الحمدين (فيديو) فساد "الحمدين" وتمكين رجاله من قطاعات الدوحة