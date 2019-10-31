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بدء عمليات تحرير أطفال ألبان في سوريا انضم آباؤهم لداعش

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:02 م
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الرئيس الألباني الير ميتا
الرئيس الألباني الير ميتا
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بدأت ألبانيا، اليوم الخميس، عملية إنقاذ طفل ألباني سافر مع أسرته من إيطاليا إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي قبل عامين.

وجري نقل الطفل من شرق سوريا إلى مكان آمن في دمشق بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري.

 يذكر أن الرئيس الألباني الير ميتا يولي اهتماماً كبيراً لاستعادة الأطفال الألبان الذين انضم ذويهم إلي تنظيم داعش في سوريا، والذين يقدر عددهم بقرابة ٤٠ طفلاً.
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الكلمات المفتاحية

تنظيم داعش الرئيس الألباني الير ميتا

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