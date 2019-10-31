Advertisements
بدء عمليات تحرير أطفال ألبان في سوريا انضم آباؤهم لداعش
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:02 م
Advertisements
Advertisements
بدأت ألبانيا، اليوم الخميس، عملية إنقاذ طفل ألباني سافر مع أسرته من إيطاليا إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي قبل عامين.
وجري نقل الطفل من شرق سوريا إلى مكان آمن في دمشق بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري.
يذكر أن الرئيس الألباني الير ميتا يولي اهتماماً كبيراً لاستعادة الأطفال الألبان الذين انضم ذويهم إلي تنظيم داعش في سوريا، والذين يقدر عددهم بقرابة ٤٠ طفلاً.
Advertisements