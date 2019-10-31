بدء عمليات تحرير أطفال ألبان في سوريا انضم آباؤهم لداعش

بدأت ألبانيا، اليوم الخميس، عملية إنقاذ طفل ألباني سافر مع أسرته من إيطاليا إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي قبل عامين.





وجري نقل الطفل من شرق سوريا إلى مكان آمن في دمشق بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري.



