Advertisements
Advertisements
Advertisements

التعليم العالي: إدراج 22 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمي للمنطقة العربية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، حول تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية.

أوضح التقرير أن 22 جامعة مصرية أدرجت ضمن التصنيف من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 والذي تضمن 20 جامعة، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة، وتصنيف 2017 والذي تضمن 15 جامعة.

وشملت الجامعات المصرية التى أدرجت فى التصنيف للمنطقة العربية جامعات: القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، حلوان، قناة السويس، الأمريكية، الألمانية، البريطانية، طنطا، الزقازيق، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بنها، بني سويف، المنيا، الفيوم، المستقبل، جنوب الوادي، كفر الشيخ، المنوفية.

وأشار التقرير إلى زيادة تمثيل الجامعات المصرية هذا العام لتصل إلى 17.1٪ ، على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 16.4% العام الماضي.

جدير بالذكر أن تصنيف  QS يعتمد على العديد من المعايير منها، (الشهرة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمي، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الدوليين).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم الحكوم التعليم العالي أخبار مصر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 21 ساعة

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 15 ساعة

استياء في برشلونة عقب خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ أقل من ساعة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في أنفيلد عقب فوز ليفربول ضد أرسنال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ أقل من ساعتين

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: الدولة تبذل قصارى جهودها للارتقاء بتصنيف الجامعات عالميا

جامعة الفيوم ضمن أفضل 100 جامعة عربية طبقًا لتصنيف QS البريطاني

إدراج 6 جامعات حكومية مصرية فى 13 تخصص علمي ضمن تصنيف QS

6 جامعات مصرية ضمن أفضل الجامعات عربياً وعالمياً

"التعليم العالي" تضع خطة للارتقاء بمكانة الجامعات في التصنيفات العالمية

وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة طوكيو الطبية النسائية دعم التعاون العلمي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

12:30 ص

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

01:46 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

10:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status