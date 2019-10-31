"التحرير الفلسطينية" تطالب الاحتلال بالإفراج فورا عن خالدة جرار

نددت منظمة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، القيادية خالدة جرار.

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات ، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج فوراً عن قيادية فلسطينية اعتقلتها اليوم الخميس من منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

ودعا عريقات، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنها بشكل فوري"، مؤكداً أن اعتقالها "يعتبر عملية خطف جديدة من قبل سلطة الاحتلال الاسرائيلي".

وحملت الجبهة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة جرار وعدد من قياداتها المعتقلين الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة، متهمة حكومة الاحتلال بمحاولة "إبعاد القيادات الوطنية الفاعلة والجذرية عن المشهد الفلسطيني من أجل تهيئة البيئة الملائمة لإعادة إنتاج نفس نهج التسوية المدمر".

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى "اتخاذ قرار واضح وجدي بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، فمن غير المفهوم أن يستمر الاحتلال في استباحة المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة دون أن تقوم الأجهزة الأمنية بالتصدي للاحتلال وحماية أبناء شعبنا ومقاومينا".

كما نددت حركة حماس، في بيان صحافي لها ، باعتقال جرار، معتبرة أن "حملات الاعتقال التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني ورموزه وقياداته يعكس حجم الإرهاب الإسرائيلي".

ورأت الحركة أن "هذه الاعتقالات المسعورة تؤكد خطورة أي تساوق للعودة إلى المفاوضات مع هذا الكيان وجريمة استمرار التنسيق الأمني معه".

ويشار إلى أن جرار نائبة في المجلس التشريعي وتعد من أبرز قيادات الجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية وكان تم الإفراج عنها في فبراير (شباط) الماضي بعد اعتقالها لدى الاحتلال إدارياً 20 شهراً.