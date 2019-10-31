برلمانية: السيسي يشد أزر مجلس النواب في مكافحة الفساد

أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة أن يكون هناك حوارات بين البرلمان والمواطنين، بشأن التوعية بمخاطر الشائعات وما يدور بالبلاد من مؤامرات.



وقالت أمال رزق الله، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشد أزر مجلس النواب بتكثيف كشف الفساد واهدار المال العام من خلال استخدام الادوات البرلمانية التى من شأنها محاسبة ومراقبة الحكومة.



كما أكدت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن الرئيس يعلم ويعي حجم المخاطر التى تدور فى البلاد، ويعلم أن الحكومة وحدها دون مراقبة البرلمان لن تستطيع انجاز التقدم المنشود، وان البرلمان الجهة الرقابية والتشريعية، وعليها ان تكون الذراع الذى يحارب الفساد ويكشف ما يحاك بالبلاد من مخاطر ومؤامؤات.