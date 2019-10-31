النائبة أنيسة حسونة: السيسي أكد حق البرلمان في محاسبة الحكومة بدون حساسية

أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بشأن ضرورة استخدام الادوات البرلمانية لكشف ومحاسبة المقصر.



وأوضحت حسونة، أن الرئيس أرسى مبدأ الحساب والعقاب لأيا من كان المقصر حتى ولو كانت الحكومة، وكلف البرلمان بضرورة تصدي لجانه لأي تقصير تراه وتشكيل لجان لتقصي الحقائق وتوجيه استجوابات لو رأت ذلك دون أن تشعر الحكومة بحساسية من الإنتقادات، مُؤكدة أن البرلمان كجهة رقابة وتشريع، وحينما يرى رئيس الجمهورية أن يستخدم البرلمان ادواته الرقابية ضد الحكومة فهذا دليل دامغ على ان السيسي لن يتستر على اى فساد وسيضرب بيد من حديد مع البرلمان على كل فاسد او مرتش.



يذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورًا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.