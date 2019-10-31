Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني: الرئيس فتح باب الشراكات للقطاع الخاص بهدف تنمية الاستثمار

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:23 م
Advertisements
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
إسلام شعراوي
Advertisements
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وذلك حين أكد أن الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ 3 سنوات، مؤكدًا أن الرئيس فتح الباب أمام الشركات المستثمرة للشراكات مع القوات المسلحة وأن يكون هناك فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات.

وطالب السيسي باعطاء فرصة أكبر للمصريين للمشاركة، وهذا يتفتح الباب امام انتعاشة اقتصادية واستثمارية كبيرة.

وجاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

يذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورًا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

النائب محمد المسعود

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول يصارع برشلونة ودورتموند على خليفة محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

منذ ساعتين و 12 دقيقة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مطرب شهير يعتنق الإسلام وينطق الشهادتين على تويتر (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. السيسي يفتتح مصنع النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش

بعد قليل.. السيسي يفتتح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3

"القرآن الكريم" في مستهل افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر

"طاقة أمل وحياة".. فيلم تسجيلي عن افتتاح أحدث مصنعي شركة النصر للبتروكيماويات الوسيطة

"النصر للكيماويات": لدينا 37 مصنعا.. ونخدم أغراض التنمية

"النصر للكيماويات": نلبي احتياجات الشعب المصري في أقل وقت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

10:54 ص

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

10:27 ص

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

06:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status