برلماني: الرئيس فتح باب الشراكات للقطاع الخاص بهدف تنمية الاستثمار



وجاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.



يذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورًا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وذلك حين أكد أن الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ 3 سنوات، مؤكدًا أن الرئيس فتح الباب أمام الشركات المستثمرة للشراكات مع القوات المسلحة وأن يكون هناك فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات.وطالب السيسي باعطاء فرصة أكبر للمصريين للمشاركة، وهذا يتفتح الباب امام انتعاشة اقتصادية واستثمارية كبيرة.