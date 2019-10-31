ماذا قالت رنا سماحة في رسالة شُكر لفريق عمل أغنيتها الجديدة "أميرة الحب"؟ (فيديو)

وجهت النجمة رنا سماحة، الشكر لفريق عمل أغنيتها الجديدة "أميرة الحب" التي صدرت قبل أيام قليلة من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وتوجهت رنا سماحة بالشكر للشركة المنتجة وصُناع الأغنية، وقالت عبر حسابها الرسمي على انستجرام:"أغنية أميرة الحب تجربة غنائية مهمة مع فريق عمل محترف وسعيدة جداً بهذه التجربة التي شكلت نقلة نوعية بالنسبة لي، وشركة لايف ستايلز ستوديوز قدمتني بطريقة محترفة من حيث الإختيار للأغنية والكليب الذي ظهرت به بصورة مختلفة عن كليباتي السابقة".

وتابعت: "أشكر كُل فريق العمل من لايف ستايلز ستوديوز والملحن والشاعر المصري محمد رفاعي والموزع التركي سوات ايدوغان والمخرج اللبناني عادل سرحان".

وحقق كليب أغنية "أميرة الحب" أكثر من 850 ألف مشاهدة بعد مرور أسبوع على صدوره عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب.

تجدر الإشارة الى أن أغنية "أميرة الحب" من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع سوات أيدوغان، والكليب من إخراج عادل سرحان.