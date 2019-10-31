مقابل أراضي وأصول.. 143 مليون جنيه قيمة اتفاق التسوية بين "مصر حلوان للغزل والنسيج" و"الكهرباء"





وقعت شركة مصر حلوان للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اتفاق تسوية بقيمة 143 مليون جنيه مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام و الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.





وقد وقع الاتفاق كلا من المحاسب محمد محمود السيسي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وحجاج توفيق وهبه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج.





وتم الاتفاق على مبادلة المديونية المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على شركة مصر حلوان للغزل والنسيج بالإضافة إلى مسحوبات شركة "مصر حلوان" من الكهرباء حتى أغسطس 2019، وذلك بقيمة إجمالية نحو 143 مليون جنيه.





ووفقا للاتفاق، تتم المبادلة بأصول عقارية مملوكة لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج بعد تقييمها، مع تنازل الطرفان عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن هذه المديونيات.







