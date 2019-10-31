Advertisements
Advertisements
Advertisements

في ختام جولته.. السيسي يلتقط صورة تذكارية مع العاملية بـ"النصر للكيماويات"

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:08 م
Advertisements
الصورة التذكارية
الصورة التذكارية
هدى عبدالرازق
Advertisements
التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام جولته التفقدية لمصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات، صورة تذكارية مع العاملين في المصنعين، وعدد من المسئولين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه عدد من رجال الدولة، مصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين، ويساهم المصنعان في إنتاج غازي أكسيد الهيدروجين والأكسجين، ويمد المصنع نحو 100 مركز صحي، ومستشفى بما يحتاجونه من الأكسجين، وإمداد هيئة الأسعاف المصرية بنحو 30 ألف إسطوانة غاز سنويا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صورة تذكارية النصر للكيماويات السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 15 ساعة

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مطرب شهير يعتنق الإسلام وينطق الشهادتين على تويتر (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح وماني يثيران أزمة جديدة داخل ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

منذ 40 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

موضوعات متعلقة

"القرآن الكريم" في مستهل افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر

"طاقة أمل وحياة".. فيلم تسجيلي عن افتتاح أحدث مصنعي شركة النصر للبتروكيماويات الوسيطة

"النصر للكيماويات": لدينا 37 مصنعا.. ونخدم أغراض التنمية

"النصر للكيماويات": نلبي احتياجات الشعب المصري في أقل وقت

"السيسي": دور القوات المسلحة لا يؤثر على القطاع الخاص

"السيسي": يجب أن يكون هناك فرصة للمصريين في أطروحات البورصة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

11:41 ص

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

10:27 ص

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

06:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status