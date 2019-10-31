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في ختام جولته.. السيسي يلتقط صورة تذكارية مع العاملية بـ"النصر للكيماويات"
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:08 م
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هدى عبدالرازق
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التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام جولته التفقدية لمصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات، صورة تذكارية مع العاملين في المصنعين، وعدد من المسئولين.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه عدد من رجال الدولة، مصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين، ويساهم المصنعان في إنتاج غازي أكسيد الهيدروجين والأكسجين، ويمد المصنع نحو 100 مركز صحي، ومستشفى بما يحتاجونه من الأكسجين، وإمداد هيئة الأسعاف المصرية بنحو 30 ألف إسطوانة غاز سنويا.
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