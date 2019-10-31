Advertisements
السيسي يتفقد مصنع النصر للكيماويات الوسيطة
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:36 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جولة مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز".
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه عدد من رجال الدولة، مصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين، ويساهم المصنعان في إنتاج غازي أكسيد الهيدروجين والأكسجين، ويمد المصنع نحو 100 مركز صحي، ومستشفى بما يحتاجونه من الأكسجين، وإمداد هيئة الأسعاف المصرية بنحو 30 ألف إسطوانة غاز سنويا.
Advertisements