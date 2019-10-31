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المطران عطا الله حنا يستقبل وفدا تضامنيا من الفنانين والمثقفين الإيطاليين
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
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ماريان عيد
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استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم وفدا تضامنيا من الفنانين والمثقفين الايطاليين الذين وصلوا الى الاراضي الفلسطينية في زيارة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني.
وقد استقبلهم في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم ومشيدا بما يقوم به اصدقاء فلسطين في سائر ارجاء العالم.
وقال إن الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم والانحياز لقضيته العادلة انما هو انحياز للحق والعدالة وللقيم الاخلاقية والانسانية النبيلة التي نؤمن بها جميعا.
وأضاف بأنه من واجبنا جميعا ان نعمل من اجل ان تتحقق العدالة فلا يمكن ان يتحقق السلام المنشود بغيام العدالة ومدينة القدس هي مدينة غُيبت عنها العدالة وشعبنا الفلسطيني يعاني من المظالم في كافة مفاصل حياته ناهيك عن استهداف المقدسات والاوقاف والمؤسسات الوطنية المقدسية وابناء شعبنا.
وضع الوفد في صورة ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني بشكل عام وما تتعرض له مدينة القدس بشكل خاص كما ورافق الوفد داخل البلدة القديمة حيث قدم لهم شرحا تفصيليا عن تاريخها ومقدساتها واهميتها بالنسبة لشعبنا الفلسطيني واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات.
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