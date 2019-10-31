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مقتل 8 أشخاص جراء انفجار سيارة بسوريا قرب الحدود التركية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قال شهود وعامل انقاذ انه قتل ثمانية اشخاص على الاقل، اليوم الخميس، عندما انفجرت سيارة ملغومة في سوق مزدحم في مدينة عفرين بشمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة جماعات المتمردين التي تدعمها تركيا.

وقالوا إن الانفجار أصاب 30 شخصًا على الأقل.

استولى الجيش التركي بمساعدة حلفائه المتمردين السوريين على عفرين، وهي مدينة ذات أغلبية كردية، من ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية في هجوم كبير في مارس 2018.

قامت القوات التركية منذ ذلك الحين بتشكيل منطقة عازلة داخل شمال سوريا تمتد على طول حدود البلدان.

أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارًا جسيمة في منطقة السوق مع اشتعال الحرائق. 

كثيرا ما أصابت انفجارات مماثلة مناطق مدنية مزدحمة في البلدات التي يسكنها أغلبية عربية قرب الحدود مع تركيا تحت سيطرة القوات المدعومة من تركيا.


ويلقي السكان والمتمردون في الشمال الغربي الذي يسيطر عليه المتمردون باللوم في الهجمات على وحدات حماية الشعب. وتقول القوات التي يقودها الأكراد إنها تشارك في حملة حرب عصابات ضد القوات التركية لكنها تنكر أنها تستهدف المدنيين.

شنت القوات التركية هجومها داخل سوريا هذا الشهر بهدف إنشاء منطقة آمنة في المناطق الحدودية ذات الأغلبية العربية شرق الفرات التي تسيطر عليها القوات التي يقودها الأكراد. ودفعت المقاتلين الأكراد إلى الخروج من أجزاء من القطاع.

وفي وقت سابق، اعلنت وسائل الإعلام التركية أنه تم تطهير قريتين سوريتين عبر الحدود " من الإرهاب"، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد السوريين. واوضح نشطاء ومراقبون للحرب إنخ قتل سبعة مدنيين على الأقل في الغارات التركية في شمال شرق سوريا.

وقال متحدث باسم القوة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا، والتي تدعمها الولايات المتحدة إن الطائرات الحربية التركية بدأت في استهداف "المناطق المدنية" في شمال سوريا.

وذكر مصطفى بالي من القوات الديمقراطية السورية، إن الغارات الجوية تسببت في "ذعر كبير بين سكان المنطقة".

وجاءت تغريدة بالي بعد ظهر الأربعاء بفترة وجيزة من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة أن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا قد بدأ.

وتحشد تركيا قواتها منذ أيام استعدادًا لشن هجوم على مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا تعتبرهم أنقرة منظمة إرهابية.

وقال مسؤول أمريكي، إن الغارات الجوية التركية في شمال شرق سوريا ليست منسقة مع الجيش الأمريكي وتعتبر خطرة على قوات التحالف والمدنيين في المنطقة.

تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لإحاطة الصحفيين.

وقال أردوغان في حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء، إن العملية المسماة "ربيع السلام" قد بدأت، مشيرا إلي أن العملية تهدف إلى القضاء على "تهديد الإرهاب" ضد تركيا.

في وقت سابق، ذكرت تقارير التلفزيون التركي، أن الطائرات التركية قصفت مواقع كردية سورية عبر الحدود من تركيا.

لطالما هددت تركيا بشن هجوم على المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، ووافق ترامب على سحب القوات الأمريكية من سوريا ومنح السيطرة إلى تركيا

يدافع الرئيس دونالد ترامب عن قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مشيرًا إلى التركيز على "الصورة الكبيرة!".

غرد ترامب الأربعاء أن "الذهاب إلى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق في تاريخ بلدنا!" واضاف ان "الحروب الغبية التي لا نهاية لها، بالنسبة لنا، تنتهي!" وانه يعيد القوات الأمريكية إلى الوطن "ببطء وحذر".

لكن قرار ترك الأكراد السوريين - الذين أيدوا الولايات المتحدة في الحرب ضد متشددي الدولة الإسلامية - عرضة للهجوم العسكري من تركيا قد أدانه بعض من أقوى حلفاء ترامب الجمهوريين.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ساوث كارولينا لـ "فوكس أند فريندز" يوم الأربعاء إن مثل هذه الخطوة ستكون "أكبر خطأ" لترامب كرئيس.
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الكلمات المفتاحية

مقتل 8 أشخاص مدينة عفرين بشمال غرب سوريا انفجار سيارة الحدود التركيا

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