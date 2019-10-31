"هويس الشعر العربي" ضيف معرض الكتاب الدولي بالشارقة غدًا

تستقبل غدًا إدارة معرض الكتاب الدولي بالشارقة، حفل "هويس الشعر العربي" هشام الجخ ضمن الفعاليات الثقافية للمعرض، وقد خصصت له إدارة المعرض قاعة الاحتفالات الكبرى التي تتسع لقرابة ألفي شخص لاستيعاب جمهور "الجخ" الكبير، ويقام الحفل في تمام الساعة ٧ م.

وأثنى "الجخ" في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، على المجهود الكبير المبذول هذا العام من قبل إدارة المعرض، وصرح بأن هذه المشاركة هي الثالثة له، وأنه لاحظ تطورا ملحوظا عن الأعوام المنصرمة وعبر عن سعادته بحفاوة الاستقبال له سواء من المنظمين أو الجمهور.

وكان سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، قد افتتح المعرض في حفل مهيب وكبير حضره الجخ والدكتور مصطفى الفقي والدكتور صابر عرب والعديد من الشخصيات الثقافية المصرية والعالمية.

حفل بالساقية 22 نوفمبر

على صعيد آخر يستعد "الجخ" لإحياء حفل شعري بساقية الصاوي، وذلك يوم الجمعة 22 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الـ7 مساء، ومن المقرر أن يقدم الشاعر هشام الجخ باقة من قصائده الشعرية المختلفة في مشواره الفني منذ بدايته وحتى الوقت الحالي، وتطرح التذاكر للجمهور بـ3 فئات للأعضاء وغير الأعضاء بقيمة 100 جنيه، و150 جنيهًا، و200 جنيه.





جدير بالذكر أن الشاعر هشام الجخ من أهم قصائده الشعرية "حمزة، إيزيس، أيوة بغير، آخر قصيدة، متزعليش، التأشيرة".



