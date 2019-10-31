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شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نورهان عبر الانستجرام

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:53 ص
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نورهان
نورهان
هبة أحمد
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تحرص الفنانة نورهان شعيب، على التواصل مع محبيها من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهى ترتدى فستان شميز باللون الموف مطعم باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا، وارتدت قيراط باللون الموف، ووضعت ميك أب هادئ يتناسب مع ملامح وجهها، مما زادها جمالًا.

وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.

مشاركة نورهان فى مسلسل بحر

وفى سياق آخر، يعرض للفنانة نورها حاليا على قناة الحياة مسلسل "بحر"، و أحداثه تدور في إطار درامي، ويعرض المسلسل العديد من المشاكل الاجتماعية، وحظى المسلسل على ردورد أفعال كبيرة منذ عرض أولى حلقاته، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح،وهو من إخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجي، بطولة كلا من ماجد المصري،نورهان،محمد على رزق، عبدالرحمن أبو زهرة، سناء شافع، حنان سليمان، ثراء جبيل، محمد دياب،سلوي عثمان، أشرف ذكي.


مشاركة نورهان فى دراما رمضان

يذكر أن نورهان خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "قمر هادى" وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة كلا من :هاني سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محي الدين، ومريم حسن، وهادي الجيار، كريم قاسم سرور، حمزة العيلي، هاجر عفيفي، آية سماحة، هايدي رفعت، أحمد ثابت، مراد مكرم،إنتاج سينرجى.

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Workaholic #love my work#Drama #love#celebrity

A post shared by Nourhan Shoeib (@nourhan_shoeib) on

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الكلمات المفتاحية

نورهان فنانين فن ظهور نورهان سينما دراما

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