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إدوارد نورتون يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Motherless ببروكلين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:58 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتفل النجم إدوارد نورتون بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Motherless بحضور إعلامي وجماهيري كبير بحي بروكلين، وهو ثاني عرض خاص للفيلم تشهده مدينة نيويورك.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اللقطات الرسمية من وصول نورتون وزوجته للسجادة الحمراء لعرض الفيلم الخاص المستوحى قصته من رواية تحمل العنوان نفسه.

وقالت الصحيفة أن النجم إدوارد نورتون كان يكافح لصناعة هذا الفيلم المقتبس، طوال 20 عام قضاها في محاولة إقناع مؤلف الرواية الكاتب جوناثان ليثيم لتحويلها لفيلم.

وبجانب ظهوره كواحد من نجومه، قام النجم إدوارد نورتون بإخراج فيلم Motherless الجديد، وشاركه في البطولة كل من النجم بروس ويليس الذي يظهر بشخصية باسم "فرانك مينا" والذي تغيب عن العرض الخاص الثاني للفيلم بنيويورك، وكذلك النجمة الشابة جوجو مابثا رو، التي تجسد شخصية باسم "لورا روز".

وكذلك النجم بوبي كانافال الذي يجسد شخصية باسم "توني فيرمونت"، وشيري جونز التي تجسد شخصية باسم "جابي هورويتز".

ويشارك في الفيلم أيضا النجم الكبير أليك بالدوين الذي يجسد شخصية بام "موزس راندولف"، ومايكل كي ويليامز الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم "وينتون مارسيلياس"، والنجمة ليزلي مان التي تجسد بالفيلم شخصية باسم "جوليا مينا".

وإيثن سبللي، الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم "جيلبر كوني"، ودالاس روبيرتس الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم "داني فانتل"، وجوش بايس الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم ويليام ليبرمان، بالإضافة لكل من روبيرت ويسدوم وفيشر ستيفنز وكاناداس سميث في أدوار ثانوية.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا النجم ويليام دافو الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم بول راندولف، والذي سبق وأن احتفل مؤخرا بطرح فيلمه الجديد light house مع النجم الشاب روبيرت باتينسون.
الذي سبق وأن اعلن في حوار سابق له مع مجلة Access عن سر جديد كان سببا في اختياره لشخصية باتمان.
ونقلت صحيفة ديلي ميل جانبا من حوار نجم سلسلة أفلام "توايلايت"، حيث ذكر أن نجاحه في تقمص الصوت الجهور لشخصية باتمان، كان له عامل السحر في اختياره للدور.

وكشف روبيرت أنه اقتبس الطريقة التي تحدث بها في تجربة الاداء التي قام بها لشخصية باتمان، من النجم ويليم دافو الذي زامله في بطولة فيلمه الأخير Lighthouse.

وسيخلف النجم روبيرت باتنسون النجم بن أفليك في تجسيد شخصية "باتمان"، بعد أن جسدها أفليك في فيلمين سابقين على الشاشة الفضية.

وعبر التاريخ ظهرت شخصية الرجل الوطواط في العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة، وقدمها للشاشة الفضية عدد من أبرز الممثلين.

وكان أول فيلم سينمائي يطرح لشخصية الرجل الوطواط أو "باتمان"، هو فيلم Batman الذي طرح 16 يوليو من عام 1943، وكان الفيلم من بطولة "لويس ويلسون" في شخصية الرجل الوطواط، ومن إخراج لامبيرت هيلير، وفي عام 1949، طرح ثاني فيلم سينمائي لشخصية باتمان، وهو فيلم بعنوان Batman and Robin، وجسد به شخصية الوطواط الممثل "روبيرت لوير".

ثم في عام 1966، ظهرت شخصية باتمان في فيلم جديد بعنوان Batman: The Movie، وجسد به الشخصية الرئيسية النجم "آدم ويست"، وطرح من بعده فيلم جديد للوطواط باسم Batman، وذلك في عام 1989، وجسد به الشخصية الرئيسية النجم مايكل كايتون، وظهر كايتون في جزء يليه ضمن السلسلة نفسها في عام 1992 بعنوان Batman Returns وكان أول جزء تظهر به شخصية الرجل البطريق والمرأة القط، وكان الفيلمين من إخراج "تيم برتون".

وفي عام 1995 عادت شخصية الرجل الوطواط من جديد في فيلم بعنوان Batman Forever، وكان هذا الجزء الذي ظهر به النجم فال كيلمر في شخصية باتمان، وشارك في بطولته النجم الكوميدي الكبير جيم كاري،
وقدم شخصية الرجل الوطواط بعد ذلك النجم الكبير جورج كلوني، في فيلم سينمائي عام 1997، طرح بعنوان Batman & Robin.

وغابت أفلام الرجل الوطواط عن السينما لمدة تقترب من العشرة سنوات بعد فيلم كلوني، حتى عادت من جديد من خلال ثلاثية النجم كريستيان بيل، والتي بدئها بفيلم Batman & Robin في عام 2005، ومن بعده فيلم The Dark Knight، الذي ظهر به النجم الراحل هيث ليدجر في شخصية الجوكر.

ثم الجزء الثالث الذي شارك في بطولته النجم توم هاردي، وكان بعنوان The Dark Knight Rises، وطرح في عام 2012، وخلال الخمسة سنوات الأخيرة، قدم شخصية باتمان النجم بين أفليك، في فيلمين فقط، هما فيلم Batman v Superman:

Dawn of Justice، الذي طرح في عام 2016، وفيلم Justice League الذي طرح في عام 2017.
إدوارد نورتون يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Motherless ببروكلين
إدوارد نورتون يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Motherless ببروكلين
إدوارد نورتون يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Motherless ببروكلين
إدوارد نورتون يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Motherless ببروكلين
إدوارد نورتون يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Motherless ببروكلين
إدوارد نورتون يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Motherless ببروكلين
إدوارد نورتون يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Motherless ببروكلين
إدوارد نورتون يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Motherless ببروكلين
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