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ديربي جدة.. الأهلي والاتحاد وجها لوجه في قمة نارية بالدوري السعودي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:38 ص
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الأهلي والاتحاد
الأهلي والاتحاد
الفجر الرياضي
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سيكون عشاق الكرة العربية والسعودية، على موعد مع المتعة والإثارة الليلة، حيث يلتقي فريقا الأهلي والاتحاد في مواجهة نارية بديربي جدة، في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة
ستنطلق مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة في السابعة الا عشر دقائق بتوقيت القاهرة الثامنة الا عشر دقائق مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتقوم قناة السعودية الرياضية 1 بنقل المباراة.

موقف الفريقين في الدوري السعودي
يدخل الفريقان الديربي وهم في وضعية غير جيدة، حيث يعاني الفريقين من تراجع النتائج حيث تلقى الأهلي الخسارة أمام الحزم بهدفين وبنفس النتيجة خسر الاتحاد رهانه أمام أبها ، ليتجمد رصيد الراقي عند النقطة 14 في المركز الرابع بينما يقبع العميد بالمرتبة 11 برصيد 9 نقاط.


أسلحة الفريقين
يدخل أهلي جدة اللقاء بقيادة مديره الفني السويسري جروس، وهو يسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وسيعول جروس على قدرات كل من عمرو السومة وتافاريس، بينما سيدخل الاتحاد بقيادة مدربه السعودي محمد العبدلي وهو يسعى لخطف النقاط الثلاث وسيعتمد على رومارينيو لتحقيق الانتصار الليلة.

ويسعى اتحاد جدة لكسر عقدة عدم الفوز على الأهلي في ديربي جدة  منذ 7 سنوات بدوري المحترفين السعودي.


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