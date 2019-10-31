هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء يقتل جنديًا عراقيًا



في وقت لاحق من يوم الأربعاء، توجه مئات الأشخاص إلى جسر السناك الذي يمتد بموازاة جسر الجمهورية، وفتح جبهة جديدة في محاولاتهم لعبور نهر دجلة إلى المنطقة الخضراء. أطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع وتصاعد الدخان ليغطي سماء الليل.



وقال مسؤولو الأمن والمستشفى إنه لقي اثنين من المحتجين مصرعهما في محيط ميدان التحرير، الذي كان مركز الاحتجاجات.



وكانت قد بدأت الاحتجاجات في الأول من (أكتوبر) بسبب الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية.



وامتدت الاحتجاجات إلى العديد من المحافظات الجنوبية، التي يغلب عليها الشيعة، وفرضت السلطات حظر التجول وأغلقت الإنترنت لعدة أيام في محاولة لإخماد الاضطرابات.



وهددت الاحتجاجات، التي لم يسبق لها مثيل من حيث نطاقها، بإغراق العراق في حلقة جديدة من عدم الاستقرار التي يمكن أن تكون أخطر ما واجهته هذه الدولة التي مزقتها الصراعات، بعد عامين بالكاد من إعلان النصر على جماعة الدولة الإسلامية.



في وقت لاحق، تعهدت قوات الأمن العراقية والمسؤولون الحكوميون بتجنب المزيد من أعمال العنف المميتة ونشروا بكثافة في شوارع بغداد تحسبا لاحتجاجات الجمعة.



كما هو الحال في الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الشهر، بدأ المتظاهرون، المنظمون على وسائل التواصل الاجتماعي، من ميدان التحرير المركزي.



وكان المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب العاطلين عن العمل، يحملون الأعلام العراقية ورددوا الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مطالبين بالوظائف والمياه والكهرباء.



ومع ذلك، بعد أن عبر آلاف المتظاهرين جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، ومقر السفارة الأمريكية والمكاتب الحكومية العراقية، أطلق الجنود الغاز المسيل للدموع فقط، بعد أن أزالوا الحواجز الإسمنتية في بغداد في محاولة للوصول إلى مدخل المنطقة الخضراء. وهتفوا "بغداد حرة حرة".



وتصطف شرطة مكافحة الشغب بكامل طاقتها والجنود المسلحون على الجسر، كما انطلقت سيارات الإسعاف ذهابًا وإيابًا، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



كافح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتعامل مع الاحتجاجات.



وألقى خطابا للأمة في الساعات الأولى من يوم الجمعة، ووعد بإجراء تعديل حكومي الأسبوع المقبل وتعهد بإصلاحات.



وقال للمتظاهرين إن لهم الحق في المظاهرات السلمية ودعا قوات الأمن إلى حماية الاحتجاجات.



تم إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، مما أسفر عن مقتل جندي عراقي وزيادة العنف الذي يسيطر على البلاد وسط احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة وقمع أمني عنيف.قال مسؤولون أمنيون، متحدثين شريطة عدم الكشف عن هويتهم تمشيا مع اللوائح، إنه سقط أحد صواريخ الكاتيوشا على بعد حوالي 100 متر بعيدا عن محيط السفارة الأمريكية، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار. وأضافوا أنه قتل جنديا كان يحرس نقطة تفتيش بالقرب من مطعم.المنطقة الخضراء هي موطن لعدة سفارات غربية ومكاتب حكومية. وقال شاهد عيان قرب السفارة إنه سمع انفجارين. ولم يتضح على الفور أين وقع الآخر. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصابت ثلاثة صواريخ قاعدة عسكرية كبيرة شمال بغداد تضم القوات الأمريكية والعراقية. ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.لقد غمر العراق الاحتجاجات القاتلة المناهضة للحكومة التي اكتسبت زخمًا في الأيام الأخيرة. وقالت لجنة حقوق الإنسان العراقية شبه الرسمية إنه قتل 100 شخص وأصيب أكثر من 5000 منذ يوم الجمعة، عندما استؤنفت الاحتجاجات بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 250 قتيلًا تقريبًا هذا الشهر في الوقت الذي تقوم فيه قوات الأمن بقمع حركة الاحتجاج المتزايدة.تجمع عشرات الآلاف من الناس في ساحة مركزية في بغداد وعبروا معظم المناطق الوسطى والجنوبية من الشيعة في البلاد يوم الأربعاء.ترددت أصوات انفجارات الغاز المسيل للدموع طوال اليوم بينما اشتبكت قوات الأمن مع الشباب الذين يحاولون التقدم نحو المنطقة الخضراء عبر جسر الجمهورية.