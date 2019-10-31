اليوم.. إنطلاق معسكر الزمالك بحضور الدوليين

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس، معسكر مغلق بالسادس من أكتوبر، في مدينة 6 أكتوبر، بقيادة مدرب الفريق الأبيض الصربي ميتشو.





ويدخل الزمالك المعسكر في إطار خطة الفريق للتحضير لمواجهات الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا، وإعداد الفريق فنياً، قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز المتوقف خلال الفترة الحالية نظرًا لخوض المنتخب الأولمبى منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.





ومن المقرر أن تنطبق أمم إفريقيا للناشئين، فى القاهرة بداية من يوم 8 من شهر نوفمبر المقبل وحتى 22 من الشهر نفسه، وتؤهل البطولة القارية إلى أولمبياد طوكيو 2020.





ويخضع جميع لاعبي الفريق الأبيض، قبل إنطلاق المعسكر اليوم، لقياسات بدنية تحت إشراف مدرب أحمال الفريق وذلك بناء على تعليمات من الصربى ميتشو، من أجل الوقوف على الحالة البدنية للاعبين.





فيما ينضم لاعبى المنتخب الأول من نادي الزمالك، لمعسكر الفريق اليوم مع زملائهم، لحضور القياسات البدنية، وهم طارق حامد ومحمود علاء وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة، على أن ينضم الرباعى ذلك للمنتخب الوطنى بعد نهاية المعسكر، والذى يمتد لمدة 4 أيام وذلك بالاتفاق بين جهاز الزمالك ونظيره بالمنتخب الوطنى.



