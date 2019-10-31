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الزمالك يرد على رحيل محمود علاء

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:39 ص
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محمود علاء
محمود علاء
السيد علي
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علق المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، علي رحيل محمود علاء مدافع الفريق الأول بالفريق الابيض، خلال شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى تعديل عقود بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة.


وصرح أمير مرتضى، عبر فضائية "القاهرة والناس": "عشان نقفل موضوع محمود علاء، أولاً دي بقت حاجة سلبية موجودة، والناس متخيلة إن النادي مجبر على تعديل عقد اللاعب كل سنة أو لو جاله عرض النادي مضطر لتعديل عقده".


وواصل أمير مرتضي: "احنا متعاقدين مع لاعب لمدة 5 مواسم أو 4 أو موسم واحد، بنكون عارفين احتياجتنا منه إيه، واللاعب بيفضل على قوة النادي وتحت أمر النادي حتى نهاية عقده، ولما النادي بيحس في وقت من الأوقات من مبدأ العدالة إن هناك لاعب قيمته المادية يجب تعديلها، نقوم بتعديل عقده".


وتابع المشرف العام على الكرة بالزمالك: "محمود علاء جاي الزمالك وهو نجم، لكن مثلًا محمد عبدالغني، تم التعاقد معه من نادي درجة ثانية، لما يشارك ويكون أساسي عقده لا يتناسب مع باقي زملائه، أو مع أقل فئة بالفريق، ده عنده الأولوية، ورغم إن عقده ما زال فيه 4 مواسم".


وتطرق نجل رئيس الزمالك للحديث عن تجديد عقود اللاعبين: "وهناك لاعبين عقودهم كبيرة، ويتم تجديد عقودهم لأنها بتكون رسالة لباقي اللاعبين، زي طارق حامد عنده رصيد 5 سنين في النادي وبيحقق نسبة مشاركة كاملة ولا يتأخر على الفريق، وشخصية جوة وبرة الملعب، وده تكريم له".


وأوضح أمير: "تجديد عقد طارق حامد رسالة لكل اللاعبين إن اللى هيمشي على نفس الشكل ده مش هنبخل عليه".


وكشف منصور: "محمود علاء جاله عرض شفوي في الصيف وتم رفضه، لعدم وجود البديل المناسب".


وعن إحتمالية رحيل محمود علاء، عقب أمير: "لازم نكون محضرين بديل، ودائمًا نكون محضرين، ولكن ساعات بيكون فيه ضغط على الأندية من الجماهير للحفاظ على النجوم ويطلقوا هاشتاج فلان مش للبيع، ويجب أن يعلموا أن النادي يجب في وقت من الأوقات أن يكون لديه دخل، ولازم يكون عندنا ثقافة زي أوروبا".


وأضاف: "بايرن ميونخ رجع رودريجز علشان قال اللاعب ده عقده كبير علينا ونفكر في بيعه الاستفادة منه لأنه أصبح حمل على خزينة النادي، إحنا عاوزين يكون عندنا الثقافة دي".


وإختتم أمير مرتضي تصريحاته مؤكداً: "في حالة بيع لاعب كل سنة تم التعاقد معه بمبلغ وبيعه بمبلغ أعلى والنادي كسب ونطلع لاعب بديل مكانه هو ده الاحتراف، الناس متخيلة إن الإدارة بتصحى من النوم تبيع عمر جابر وكهربا وفرجاني ساسي، واللاعب لما بيجيله عرض بيكون بضعف قيمته الحالية، والمكسب بيكون لكل الأطراف، وإحنا عندنا أولويات لأننا نادي بطولات، ويجب وجود دخل مادي عشان نقدر نصرف ونجيب لاعيبة تاني وناخد بطولات تاني".

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