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مهلة أخيرة من وزارة التموين لفئة من المواطنين (تعرف عليها)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:27 ص
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سلع تموينية
سلع تموينية
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تنتهي اليوم الخميس، مهلة وزارة التموين، لتلقى تظلمات أصحاب البطاقات المستبعدين من منظومة دعم السلع التموينية.

حيث يتم استقبال التظلمات وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخلال 15 يومًا يتم إعادة من يثبت أحقيته للدعم دون المساس بأى شخص من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين بجميع المحافظات تستقبل طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات جديدة للأسر الأكثر احتياجا من أصحاب الدخل المنخفض .

وأضافت الوزارة انه بالتعاون مع الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات التموينية فى مدة لا تتجاوز 21 يوما عمل منذ تقديم الطلب الى مكتب التموين وتسجيله إلكترونيا لارساله الى الجهات المختصة لمراجعة البيانات والتأكد من استحقاق صاحب الطلب للدعم وبعدها يتم توجيه البيانات الى الشركات المنفذة لاستخراج بطاقات التموين الجديدة أو بطاقات الفصل الاجتماعى خلال هذه الفترة.

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وزارة التموين سلع تموينية بطاقات تموينية المستحقين للدعم اخيرة

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