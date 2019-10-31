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وزير البترول الأسبق: ما تم استخراجه حتى الآن من الغاز لا يزيد عن 30%

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نعيم يوسف
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كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن المناطق التي تم البحث عن المواد البترولية فيها بمصر، حتى الآن تمثل حوالي 15% من إجمالي مساحة مصر، في البر والبحر، وما تم استخراجه حتى الآن لا يزيد عن 30% من محتواها.

وأشار "كمال"، في مداخلة مع برنامج "عالم بلا حدود"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، إلى أن شركة "إيني" الإيطالية تعتبر شريك استراتيجي لمصر وتعتبر أكبر منتج للبترول والغاز بمصر، ولا تتوقف على الاكتشافات الجديدة ولكنها تقوم بتطوير مناطق الامتياز القديمة بتكنولوجيا جديدة.

ولفت وزير البترول السابق، إلى أن هناك احتياطيات كبيرة وخير كبير موجود في مجال البترول والغاز، ويتبقى فقط أن نوجه هذا الإنتاج وهذه الاحتياطيات إلى الاستخدام السليم، ويجب التوجه التصنيع التحويلي لكي نعظم القيمة المضافة للصناعات البترولية، والحفاظ على الموارد البترولية.
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