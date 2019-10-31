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"نصيبها مجاش" هلا رشدي تطرح أحدث فيديو كليب لها (فيديو)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:55 ص
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هلا رشدي
هلا رشدي
ريهام كمال
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طرحت المطربة الشابة هلا رشدي، أحدث أغنية لها وتحمل إسم "نصيبها مجاش" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

فريق عمل أغنية نصيبها مجاش
أغنية "نصيبها مجاش" من كلمات محمود عبد الله، ألحان أحمد عمار، هندسة صوتية هاني محروس، توزيع أحمد شوقي، بيانو د. أحمد سعيد، جيتار مصطفى نصر، عود رامي عبد المنعم، الكليب من إخراج عفاف جريس، ومن إنتاج Nj Music Productions.

كلمات أغنية نصيبها مجاش

نصيبها مجاش وزعلانه
ورايحه وجايه سرحانه
لأن فلانه وفلانه
خلاص ارتبطوا قبليها
صحيح مش حاسه بالغيره
لكن شايفه انها كبيره
وسيرة السن دي سيره
بقت فعلًا بتأذيها
يحاولوا يفرحوها ساعات
بأي حاجات وما بتفرحش
بقت بتخاف من المرايات
لا تلمح عيب ما يتصلحش
وعايشه ما بين ملل وروتين
ودايما حاسه بالإحباط
تشوف مشهد ف فيلم حزين
فتحجج وهات يا عياط

ساعات بتقول بصوت عالي
اكيد الدنيا شيلالي
مفاجأه ما جاتش علي بالي
ومش حتسيبني قلقانه
ويوم ما حبيبي حيجيلي
حاكون اسعد بنات جيلي
وحاحكيله ويحكيلي
عن الحب اللي جوانا
مسير الحلم ف المواعيد
حييجي اكيد ويبقي بجد
يقرب ربنا اللي بعيد
ده ما بيرضاش يزعل حد
تملّي بنكره التأخير
ونستعجل علي الأحلام
ونكتشف ان كل الخير
معاده الصح كان قدام


هلا رشدي تٌغني أمام الرئيس

قدمت هلا رشدي، مؤخرًا خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أغنية "واحدة من الجيل الجديد" وهي من كلمات راؤول، وألحان مدين، وتوزيع عمر اسماعيل.



      


جدير بالذكر أن المطربة الشابة هلا رشدي، دخلت في مجال الغناء من خلال السوشيال ميديا والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وقبولًا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أشادو بصوتها المتميز وأعجبوا بها لدرجة كبيرة.
"نصيبها مجاش" هلا رشدي تطرح أحدث فيديو كليب لها (فيديو)
"نصيبها مجاش" هلا رشدي تطرح أحدث فيديو كليب لها (فيديو)
"نصيبها مجاش" هلا رشدي تطرح أحدث فيديو كليب لها (فيديو)
"نصيبها مجاش" هلا رشدي تطرح أحدث فيديو كليب لها (فيديو)
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الكلمات المفتاحية

هلا رشدي نصيبها مجاش غناء هلا رشدي أمام الرئيس

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