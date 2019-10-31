"نصيبها مجاش" هلا رشدي تطرح أحدث فيديو كليب لها (فيديو)



فريق عمل أغنية نصيبها مجاش

كلمات أغنية نصيبها مجاش





هلا رشدي تٌغني أمام الرئيس



قدمت هلا رشدي، مؤخرًا خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أ غنية "واحدة من الجيل الجديد" وهي من كلمات راؤول، وألحان مدين، وتوزيع عمر اسماعيل.

















جدير بالذكر أن المطربة الشابة هلا رشدي، دخلت في مجال الغناء من خلال السوشيال ميديا والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وقبولًا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أشادو بصوتها المتميز وأعجبوا بها لدرجة كبيرة. جدير بالذكر أن المطربة الشابة هلا رشدي، دخلت في مجال الغناء من خلال السوشيال ميديا والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وقبولًا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أشادو بصوتها المتميز وأعجبوا بها لدرجة كبيرة.

طرحت المطربة الشابة هلا رشدي، أحدث أغنية لها وتحمل إسم "نصيبها مجاش" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".أغنية "نصيبها مجاش" من كلمات محمود عبد الله، ألحان أحمد عمار، هندسة صوتية هاني محروس، توزيع أحمد شوقي، بيانو د. أحمد سعيد، جيتار مصطفى نصر، عود رامي عبد المنعم، الكليب من إخراج عفاف جريس، ومن إنتاج Nj Music Productions.نصيبها مجاش وزعلانهورايحه وجايه سرحانهلأن فلانه وفلانهخلاص ارتبطوا قبليهاصحيح مش حاسه بالغيرهلكن شايفه انها كبيرهوسيرة السن دي سيرهبقت فعلًا بتأذيهايحاولوا يفرحوها ساعاتبأي حاجات وما بتفرحشبقت بتخاف من المراياتلا تلمح عيب ما يتصلحشوعايشه ما بين ملل وروتينودايما حاسه بالإحباطتشوف مشهد ف فيلم حزينفتحجج وهات يا عياطساعات بتقول بصوت عالياكيد الدنيا شيلاليمفاجأه ما جاتش علي باليومش حتسيبني قلقانهويوم ما حبيبي حيجيليحاكون اسعد بنات جيليوحاحكيله ويحكيليعن الحب اللي جوانامسير الحلم ف المواعيدحييجي اكيد ويبقي بجديقرب ربنا اللي بعيدده ما بيرضاش يزعل حدتملّي بنكره التأخيرونستعجل علي الأحلامونكتشف ان كل الخيرمعاده الصح كان قدام