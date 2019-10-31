Advertisements
Advertisements
Advertisements

فالفيردي يستقر على الراحلين من برشلونة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:17 ص
Advertisements
فالفيردي
فالفيردي
حسام مجدي
Advertisements
إستقر إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني على قائمة اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف النادي الفترة القادمة.

ثلاثة لاعبين يرحلون عن برشلونة

وكشفت صحفية "دون بالون" الإسبانية أن فالقبردي جهز حتى الآن قائمة مكونه من ثلاث لاعبين سيرحلون عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

اللاعبين الراحلين عن برشلونة

وأكدت الصحيفة أن الثلاثة لاعبين الذي سيرحلون عن برشلونة في يناير القادم هم إيفان راكيتيتش وريكي بويج بالإضافة إلى كارليس ألينيا.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ليفانتي الإسباني يوم السبت القادم 2 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة قي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

جدول ترتيب الدوري الإسباني
1- برشلونة 22 نقطة
2- غرناطه 20 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 20 نقطة
4- ريال سوسييداد 19 نقطة
5- إشبيلية 19 نقطة
6- ريال مدريد 18 بنقطة
7- فياريال 17 نقطة
8- أوساسونا 14 نقطة
9- بلد الوليد 14 نقطة
10- أتلتيك بلباو 13 نقطة
11- خيتافي 13 نقطة
12- فالنسيا 13 نقطة
13- ألافيس 12 نقطة
14- ليفانتي 11 نقطة
15- مايوركا 10 نقاط
16- إيبار 9 نقاط
17- سيلتا فيجو 9 نقاط
18- ريال بيتيس 9 نقاط
19- إسبانيول 9 نقاط
20- ليجانيس 5 نقاط

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فالفيردي برشلونة ضد بلد الوليد برشلونة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر بي ان سبورت”beIN Sports” مجانا

منذ حوالي 7 ساعات

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 6 ساعات

رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

كول لايف LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدزnow

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 10 ساعات

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

رابط يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر KORA LIVE يلا شووت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 10 ساعات

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأت بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام ريال مايوركا.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر الآن beIN NOW

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام ريال مايوركا

برشلرنة يقترب من نجمي أتلتيكو مدريد

فالفيردي يرفض رحيل نجم برشلونة

المفاجأة الكبري.. برشلرنة يتفق على ضم نجمي أتلتيكو مدريد

ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة العاشرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

12:16 ص

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

06:30 م

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status