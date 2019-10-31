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أحمد المحمدي يعرب عن سعادته بهدفه مع أستون فيلا "صورة"

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:16 ص
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أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
السيد علي
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أعرب أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا عن سعادته، عقب قيادة فريقه للتأهل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، في مباراة الأمس بعد الفوز على فريق وولفرهامبتون في مباراة دور الـ16.


ونشر أحمد المحمدي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "من الرائع التأهل إلى الدور المقبل".


وأوضح قائد المنتخب الوطني: "كذلك التسجيل في مباراة الليلة أمر عظيم".


المحمدي يقود أستون فيلا إلي ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 
حقق نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره في ديربي مدينة برمنجهام بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بمشاركة أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه واستطاع المحمدي أن يسجل هدف الفوز لفريقه ليعبر استون لدور ربع نهائي البطولة الإنجليزية.


ويستعد نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه لمواجهة نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب الفيلا بارك بمدينة برمنجهام.


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الكلمات المفتاحية

كأس كاراباو استون فيلا وولفرهامبتون ألميريا والأهلي أستون فيلا اليوم

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