أحمد المحمدي يعرب عن سعادته بهدفه مع أستون فيلا "صورة"

أعرب أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا عن سعادته، عقب قيادة فريقه للتأهل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، في مباراة الأمس بعد الفوز على فريق وولفرهامبتون في مباراة دور الـ16.

ونشر أحمد المحمدي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "من الرائع التأهل إلى الدور المقبل".

وأوضح قائد المنتخب الوطني: "كذلك التسجيل في مباراة الليلة أمر عظيم".

حقق نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره في ديربي مدينة برمنجهام بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بمشاركة أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه واستطاع المحمدي أن يسجل هدف الفوز لفريقه ليعبر استون لدور ربع نهائي البطولة الإنجليزية.

Nice to be in the 🎩for the next round also great to grab a goal tonight #AVFC pic.twitter.com/SgbzhO5ut5