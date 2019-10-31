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مشجع الأهلي "حمصة" يشكر تركي آل الشيخ على المساعدة (صورة)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:36 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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وجه محمد سمير الشهير بـ"حمصة" المشجع الأهلاوي الذي فقد قدميه خلال عودته من احدي مباريات الفريق، رسالة شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني بعد تقديمه للمساعدة في الساعات الماضية.


وكتب حمصة عبر صفحته على الفيسبوك: تلقيت اتصال هاتفي من الاستاذ حمادة إسماعيل من طرف معالي المستشار تركي آل الشيخ يطمئن فيه على حالتي ووعد بتنفيذ كل ما تطلبه حالتي من عمليات وتركيب أطراف.. كل الشكر للمستشار تركي آل الشيخ علي الدعم والمساندة.


وكان المستشار تركي آل الشيخ قد نشر صورة "حمصة" عبر صفحته الرسمية وكتب في رسالته: "لو في ايدي اساعد في حاجة انا جاهز".


وكان "حمصة" المشجع الأهلاوي قد فقد قدميه خلال عودته من مباراة الأهلي وفريق اطلع بدوري أبطال إفريقيا بعدما سقط تحت قطبان القطار العائد من الإسكندرية عقب نهاية اللقاء.
مشجع الأهلي "حمصة" يشكر تركي آل الشيخ على المساعدة (صورة)
مشجع الأهلي "حمصة" يشكر تركي آل الشيخ على المساعدة (صورة)
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