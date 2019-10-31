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تحذير صادم من جوارديولا لبرشلونة بسبب ميسي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:57 ص
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بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
ريهام عبد المحسن
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صدم جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي إدارة برشلونة وحذرها من خطورة تعرض نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة متوقعة إذا واصل تقديم جهود كبيرة في المباريات التي يخوضها البلوجرانا في الموسم الحالي.

وقاد ليونيل ميسي برشلونة للفوز على بلد الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي تألق فيها النجم الأرجنتيني بشكل لافت عبر تسجيله هدفين وتقديمه تمريرتين حاسمتين لصالح سواريز وفيدال.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة فوكس سبورت العالمية:"في عمر الثلاثين عاماً، يمكن القول أن نجوم كرة القدم بحاجة إلى بذل مجهود محدد، بالتأكيد لا يبدو جيداً قيامهم بالركض لأربعين متراً كما يفعل اللاعبون في سن العشرين، التقدم في السن يجبر اللاعبين على القيام بأدوار محددة".

وأضاف:"ميسي يحرز الأهداف باستمرار، هذا أمر جيد لكن البرغوث الأرجنتيني مطالب بتقديم جهود محددة، عليه ألا يركض كثيراً، في حال واصل ميسي اللعب بهذه الطريقة، فإنه سيعاني من إصابة جديدة كل ثلاثة أشهر، يبدو أن المهمة الأصعب أمام مدربي كرة القدم تتمثل في الإشراف على النجوم الكبار ممن تخطوا حاجز الثلاثين عاماً".

وحقق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الشهر الحالي رقماً قياسياً جديداً خلال المباراة التي فاز بها فريقه برشلونة الإسباني على مضيفه سلافيا براج التشيكي في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبات ليونيل ميسي أول لاعب يسجل أهدافاً في 15 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا وذلك بفضل الهدف الأول الذي سجله في مباراة الأمس والتي انتهت بفوز برشلونة 2-1.

وحافظ برشلونة على صدارة المجموعة بفضل هذا الفوز رافعاً رصيده إلى 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن ملاحقيه إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني.

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