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أخبار الكرة العالمية: عودة مورينيو.. صدمة نيمار.. أتلتيكو ونجم برشلونة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:45 ص
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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شهدت أخبار الرياضة العالمية في نهاية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر العديد من الأحداث والأنباء الهامة أبرزها عودة مورينيو للتدريب وصدمة جديدة من نيمار ومفاوضات أتلتيكو مدريد مع نجم برشلونة وغيرها من الأحداث الهامة.

أخبار الرياضة العالمية اليوم


أتلتيكو مدريد يرغب في ضم نجم برشلونة
أكدت صحفية "ماركا" الإسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


وأشارت الصحيفة إلى أن نادي أتلتيكو مدريد يراقب وضع راكيتيتش لضمه في الشتاء القادم.


مفاجأة صادمة.. قائد ريال مدريد يقترب من الرحيل
أكدت صحيفة "ABC" الإسبانية أن الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد يقترب من الرحيل عن صفوف النادي في نهاية الموسم.


وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يرفض تجديد عقد راموس الذي ينتهي بنهاية موسم 2021.


وأكدت الصحيفة أنه إذا لم يقوم نادي ريال مدريد بتجديد عقده الفترة القادمة سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

أهم أخبار الرياضة العالمية اليوم

مورينيو يستهدف العودة إلى الدوري الإنجليزي
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق يرغب في العودة للعمل بالدوري الإنجليزي الممتاز لحصد المزيد من البطولات مع نادي أخر.


وكشفت الصحيفة أن نادي أرسنال هو الأقرب للتعاقد مع مورينيو في حالة رحيل أوناي إيمري مدرب الفريق بسبب سوء النتائج.


أتلتيكو مدريد يرد على أنباء التعاقد مع نجم برشلونة
قام نادي أتلتيكو مدريد بالرد على الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول رغبة النادي في التعاقد مع إيفان راكيتيتش نجم نادي برشلونة خلال الفترة القادمة.


وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنها تواصلت مع إدارة نادي أتلتيكو مدريد منذ قليل والتي نفت كل الأنباء حول رغبة النادي في ضم راكيتيتش.

أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم

في ليلة عيد ميلاده.. نجوم كرة القدم يتحدثون عن مارادونا
يحتفل الأرجنتيني دييجو مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين السابق اليوم الأربعاء 30 أكتوبر بعيد ميلاده ال59 وبالطبع بطريقته الخاصة كما اعتدنا من الأسطورة الأرجنتينية.


ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" أبرز تصريحات نجوم كرة القدم في العالم عن مارادونا في يوم ميلاده كالآتي:

1- زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد: "مارادونا كان في مستوى أخر تماما".

2- باولو مالديني نجم منتخب إيطاليا السابق: "مارادونا هو الأفضل على الإطلاق بالطبع".

3- كارلوس فالديراما أسطورة كولومبيا السابق: "سأكون دائما من المعجبين بدييجو حتى تنتهي القصة".

4- بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي: "لقد كان مارادونا إلها".

5- رونالدو أسطورة منتخب البرازيل السابق: مارادونا هو معبودي".

صدمة جديدة من نيمار لبرشلونة
تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة جديده من البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسبب جديد.


وكشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أن نيمار مستعد لتجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان في الفترة القادمة ليصرف النظر عن العودة إلى برشلونة.


نجم بايرن ميونخ مهدد بالرحيل لهذا السبب
كشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن نادي بايرن ميونخ ينوي بيع الإسباني خافي مارتينيز لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


وأكدت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ ينوي الدخول في صفقة تبادلية مع نادي أتلتيك بلباو في يناير لتدعيم مركز دفاع الفريق.


وأشارت الصحيفة أن الصفقة التبادلية التي ينوي بايرن ميونخ إبرامها مع بلباو هي عودة خافي مارتينيز إلى الفريق مقابل حصول النادي الألماني على المدافع أوناي نونيز.


فالفيردي يستقر على الراحلين عن برشلونة
استقر إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني على قائمة اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف النادي الفترة القادمة.


وكشفت صحفية "دون بالون" الإسبانية أن فالقبردي جهز حتى الآن قائمة مكونه من ثلاث لاعبين سيرحلون عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


وأكدت الصحيفة أن الثلاثة لاعبين الذي سيرحلون عن برشلونة في يناير القادم هم إيفان راكيتيتش وريكي بويج بالإضافة إلى كارليس ألينيا.

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