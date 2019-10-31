مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 31 / 10 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2019، أبرزها مباراة خيتافي ضد غرناطه في الدوري الإسباني، وميلان ضد سبال في الدوري الإيطالي، ومباراتي الفتح ضد الهلال، والأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.









ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ11"

ريال مايوركا x أوساسونا، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.









إيبار x فياريال، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.









خيتافي x غرناطه، تقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.









مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة العاشرة"

ميلان x سبال، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.









جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة التاسعة"

الفيحاء x الاتفاق، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT 3.









الفتح x الهلال، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT 2.









الأهلي x الاتحاد، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT 1.









جدول مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة السادسة"

اتحاد كلباء x بني ياس، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.









شباب أهلي دبي x عجمان، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.









الوصل x حتا، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات.









الشارقة x الفجيرة، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات.









جدول مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية" ذهاب دور الـ16

القوة الجوية x مولودية الجزائر، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.



