Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 31 / 10 / 2019 بث مباشر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:28 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسن شحاتة
Advertisements
مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2019، أبرزها مباراة خيتافي ضد غرناطه في الدوري الإسباني، وميلان ضد سبال في الدوري الإيطالي، ومباراتي الفتح ضد الهلال، والأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.


ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ11"
ريال مايوركا x أوساسونا، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.


إيبار x فياريال، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.


خيتافي x غرناطه، تقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة العاشرة"
ميلان x سبال، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.


جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة التاسعة"
الفيحاء x الاتفاق، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT 3.


الفتح x الهلال، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT 2.


الأهلي x الاتحاد، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT 1.


جدول مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة السادسة"
اتحاد كلباء x بني ياس، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.


شباب أهلي دبي x عجمان، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.


الوصل x حتا، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات.


الشارقة x الفجيرة، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات.


جدول مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية" ذهاب دور الـ16
القوة الجوية x مولودية الجزائر، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتائج مباريات اليوم مشاهدة مباريات اليوم مباريات ليفربول القادمة مباريات اليوم فى مصر مباريات الدورى المصري اليوم جدول مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم اهم مباريات اليوم

أخبار تهمك

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

رابط يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر KORA LIVE يلا شووت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

كول لايف LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدزnow

منذ حوالي 3 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر بي ان سبورت”beIN Sports” مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 3 ساعات

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2019.. 4 مواجهات من العيار الثقيل

مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مشاهدة مباريات اليوم 1592019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 20 / 9 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 24 / 9 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 28 / 9 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 5 / 10 / 2019 بث مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

12:16 ص

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

06:46 م

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status