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أهداف مباراة - ريال مدريد 5 × 0 ليجانيس| الدوري الإسباني

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:59 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد مرعي
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استطاع نادي ريال مدريد أن يفوز على نظيره نادي ليجانيس بخمسة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وبدأت المباراة بشكل هجومي قوي من نادي ريال مدريد الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 7 عن طريق جويس بل وسجل هدفه الثاني عن طريق توني كروس في الدقيقة 8.

وظل نادي ريال مدريد يشكل خطورة وسيطرة على الكرة وسط أداء ضعيف من نادي ليجانيس ليسجل نادي ريال مدريد هدفه الثالث في الدقيقة 24 عن طريق ركلة جزاء سجلها راموس.

وسجل ريال مدريد الهدف الرابع عن طريق ركلة جزاء أيضا سجلها كريم بنزيما واختتم النادي الملكي التسجيل يالهدف الخامس في الدقيقة 91 عن طريق يوفيتش لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بخماسية نظيفة.

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد ريال مدريد إلى 21 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد ليجانيس عند 5 نقاط في المركز العشرين.


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