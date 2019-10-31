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ركلات الترجيح- ليفربول 5 × 4 آرسنال | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:43 ص
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لاعبي ليفربول
لاعبي ليفربول
محمد مرعي
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حسم فريق ليفربول مباراة أرسنال بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ودون شكودران مصطفي الهدف الأول لفريق ليفربول عن طريق الخطأ بهدف في مرماه بالدقيقة 6 بداية اللقاء، وتعادل لوكاس توريرا لآرسنال في الدقيقة 19، وأضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني والثالث للجانرز في الدقائق 26 و 36، وقلص جيمس ميلنر النتيجة بإحراز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

بينما الشوط الثاني، عاد آرسنال لتسجيل الهدف الرابع عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس في الدقيقة 54، وسجل أليكس أوكسليد-تشامبرلين الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 58، وتعادل ديفوك أوريجي للريدز بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 62، بينما أحرز جوزيف ويلوك الهدف الخامس للجانرز في الدقيقة 70، ليعود ديفوك أوريجي من جديد لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع، لتنتهي مباراة ليفربول ضد آرسنال بنتيجة 5/5. 

وحسمت ركلات الترجيح مباراة ليفربول ضد آرسنال بفوز الريدز بنتيجة 4/5، حيث تمكن ليفربول من تسجيل جميع ضرباته الترجيحية بنجاح، بينما أهدر آرسنال ركلة جزاء، ليفوز الريدز بالمباراة.


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