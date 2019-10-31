عاجل.. تفاصيل إضرام النيران فى 4 منازل بأبو النمرس

أضرم مسجل خطر، النيران، في منزل أسرته و3 منازل مجاورة لهم، بمنطقة "ميت شماس" بقرية المنوات بنطاق قسم شرطة أبو النمرس؛ بسبب مشاجرة نشبت بين المتهم وأسرته.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق المنازل المشتعلة وجار جمع كافة البيانات عن الواقعة.





تلقى الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغا من أهالي منطقة ميت شماس بقرية المنوات بدائرة القسم، مفاده قيام مسجل خطر بإضرام النيران في عدد من المنازل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين نشوب مشاجرة بين المتهم "حسن ا" مسجل خطر، وبين أسرته، قام المتهم على إثرها بإضرام النيران في منزله و3 منازل مجاورة لهم.





وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وكذا تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحرائق، وجار جمع البيانات والوقوف على كافة تفاصيل وملابسات الواقعة.



