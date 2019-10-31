أهداف مباراة - ليفربول 5 × 5 آرسنال | كأس الرابطة الإنجليزية

حسم فريق ليفربول الإنجليزي قمة دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة، الإنجليزية، أمام نظيررة أرسنال في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب الانفيلد معقل الريدز.



