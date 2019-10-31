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أهداف مباراة - ليفربول 5 × 5 آرسنال | كأس الرابطة الإنجليزية
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:34 ص
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محمد مرعي
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حسم فريق ليفربول الإنجليزي قمة دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة، الإنجليزية، أمام نظيررة أرسنال في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب الانفيلد معقل الريدز.
إنتهت المباراة بفوز الليفر بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بخماسية في كل شبكة .
ومنح شكوردان موستافي، لاعب آرسنال، هدف التقدم لليفربول مسجلاً بالخطأ في مرماه بالدقيقة السادسة.
فبما تعادل توريرا، لآرسنال، في الدقيقة 19، وسجل جابرييل مارتينيلي هدفين في الدقائق 26 و36.
ودون جيمس ميلنر هدفًا لليفربول من ضربة جزاء، في الدقيقة 43، وعقب ذلك أحرز مايتلاند الهدف الرابع لآرسنال في الدقيقة 54.
وزلل تشامبرلين فارق الأهداف بهدف ثالث لليفربول في الدقيقة 58، فيما تعادل أوريجي لليفربول بالهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 62 من الشوط الثاني.
ثم سجل جوزيف ويلوك هدفًا خامسًا لآرسنال في شباك ليفربول بالدقيقة 74.
قبل أن يدون ديفوك أوريجي هدف ثاني له والخامس لفريقه معادلاً نتيجة المواجهة الملحمية، وجاء هدف أوريجي في الدقيقة 90 من عمر المباراة.
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