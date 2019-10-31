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أبرز أخبار التوك شو ليوم الأربعاء 30-10-2019

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:38 ص
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التوك شو
التوك شو
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تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت التالي:

مرصد الفتاوي يوضح سبب إقدام شباب الإخوان في تركيا على الانتحار

ونوه إلى أن شباب الإخوان في تركيا يعانوا من عنصرية الأتراك ضدهم ومن ظلم القيادات لهم، رغم ما قدمه من تضحيات، مما يدفع بعض الشباب للانتحار أو الإلحاد أو الانضمام لجماعة أكثر عنفًا، وفي النهاية يجد أن الجماعة تنفذ أجندات دول أجنبية فيبيع نفسه لهذه الجهات مباشرة دون وسيط.

الإفتاء توضح حكم ضرب الرجل لزوجته

وعقب الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هذا الشكل من الضرب والعنف مجرم ولا يجوز شرعًا خاصة أنها حامل، مستنكرًا استدلال البعض بقول الله سبحانه وتعالى: " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ" بجواز ضرب الرجل لزوجته، مشددًا على أن هذا يقصد به الضرب الخفيف للتقويم وليس الضرب بهذا العنف والإيذاء والمهانة، مناشدًا الزوجة بالحضور هي وزوجها لدار الإفتاء، وأن تمتنع عن زيارة أهلها لأسبوع أو أسبوعين، وتبلغه أنها لن تزور اهلها حتى لا يغضب منها، وبعدها هو من سيطلب منها الزيارة.

الصحة: مصر خالية من الأوبئة والأفضل بالمنطقة فى تطعيمات الأطفال

وأضاف "عيد"، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر من أفضل الدول وتعد الدولة الرائدة في الوطن العربي في نسب التغطية بتطعيمات الأطفال، مؤكدًا أن تصنف الإجراءات الوقائية في مصر من أعلى المعايير على مستوى العالم".

مصاب حادث "تذكرة القطار": حاولنا شرح ظروفنا المادية للكمسري لكنه لم يستجب

وأكد أنهما ليسا باعة متجولين أو باعة في القطار، مستكملًا: "نزلنا طنطا وملقيناش غير القطر "vip" لأن الجو كان برد جدًا وكنا مصيفين وحاولنا شرح ظروفنا المادية للكمسري ولكنه لم يستجب"، معلقًا: "أنا أعصابي تعبانة".

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الخميس.. وتحذر من الشبورة المائية على هذه الأماكن

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 31 أكتوبر 2019.

مركز بحوث الصحراء: 18 تجمعا في سيناء جاهزة للزراعة

واستطرد قائلًا: "كل تجمع زراعي يعتبر تجمع تنموي متكامل قائم على الزراعة، في الفترة القادمة سيتم البدء في إنشاء 3 مراكز لتجمعات الخدمات الزراعية لخدمة الـ 18 تجمعا تنمويا زراعيا وكل تجمع نواة لإنشاء قرية متكاملة تقوم على الزراعة والتنمية الزراعية".

مصطفى ثابت: لولا الحملات الرئاسية لأصبح ملف الصحة في وضع كارثي (فيديو)

وحذر "ثابت"، المصريين من مرض الضغط باعتباره القاتل الصامت، مشددًا على أنه لولا الحملات الرئاسية لكان ملف الصحة في مصر كارثي.

أحمد موسى يكشف سر فتح أمريكا لملف إبادة الأرمن

وقال "موسى"، إن الإبادة حدثت أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى، وراح ضحيتها حوالي مليون ونصف المليون شخص من الأرمن، لافتًا إلى أن القرار جاء نتيجة جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الأكراد في شمال سوريا بعد الغزو الأخير للأراضي الشقيقة.

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