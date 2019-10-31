Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. مصاب حادث قطار الإسكندرية حاول الانتحار

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:33 ص
Advertisements
مصاب حادث القطار
مصاب حادث القطار
أمنية فوزي
Advertisements
كشف أحمد سمير، المصاب في حادث تذكرة القطار، رد فعله بعدما سماع خبر وفاة صديقه، قائلًا: "بعد ما نطيت من القطر خرجت أمام محطة بنزين وحكيت لواحد إللي حصل في المحطة وقولتله عايز دقيقة تليفون أطمن على صاحبي، وكنت عايز أموت نفسي".

وتابع "سمير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "فضلت واقف قدام المحطة مش عارف أعمل إيه، فضلت أرن كتير لحد ما رد عليا واحد قالي هو أنت اللي كنت بتزعق في المحطة، تعالى الحق بسرعة صاحبك مات، أنا كنت فاكرهم بيكذبوا عليا علشان يسلموني، اتصلت تاني قالي والله مات".

وأضاف: "جاتلي هيستيريا وفضلت ماشي في الشارع أقولهم الحقوني يا جدعان صاحبي مات، بعدها لقيت إسعاف داخلة ووراها 3 ميكروباصات، وأنا بصرخ في الشارع ومش مصدق نفسي، وجريت عايز أموت نفسي تحت العربية والناس لحقتني"، معقًا: "أنا وصاحبي كنا بنقسم مع بعض كل حاجة حتى السيجارة إللي بنشربها؛ لأن ماكنش معانا حتى فلوس السجاير".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصاب حادث قطار الإسكندرية حاول الانتحار مصاب حادث قطار الإسكندرية ضحية القطار شريف عامر حادث القطار ٩٣٤ حادث القطار انتحار

أخبار تهمك

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 19 دقيقة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يوم

رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

كول لايف LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدزnow

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر بي ان سبورت”beIN Sports” مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

رابط يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر KORA LIVE يلا شووت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

نجل جمال عبد الناصر: "كنا بنشرب من الحنفية زي الشعب"

لسنا بملائكة .. لكننا لم نخلق شياطين

ابن ذوات شعاره: إن كان حلال بنشربوه وإن كان حرام بنحرقوه

شاهد.. النص الكامل لكلمة الرئيس الأسبق مبارك في احتفالات نصر أكتوبر

عاجل.. أول ظهور لريهام سعيد بعد الحكم ببرائتها في قضية "السمنة" (فيديو)

بالفيديو.. مصاب حادث قطار الغربية يشكف مفاجآت عن ضحية التذكرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

12:16 ص

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

06:46 م

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status