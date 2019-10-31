مفاجأة.. مصاب حادث قطار الإسكندرية حاول الانتحار

كشف أحمد سمير، المصاب في حادث تذكرة القطار، رد فعله بعدما سماع خبر وفاة صديقه، قائلًا: "بعد ما نطيت من القطر خرجت أمام محطة بنزين وحكيت لواحد إللي حصل في المحطة وقولتله عايز دقيقة تليفون أطمن على صاحبي، وكنت عايز أموت نفسي".



وتابع "سمير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "فضلت واقف قدام المحطة مش عارف أعمل إيه، فضلت أرن كتير لحد ما رد عليا واحد قالي هو أنت اللي كنت بتزعق في المحطة، تعالى الحق بسرعة صاحبك مات، أنا كنت فاكرهم بيكذبوا عليا علشان يسلموني، اتصلت تاني قالي والله مات".



وأضاف: "جاتلي هيستيريا وفضلت ماشي في الشارع أقولهم الحقوني يا جدعان صاحبي مات، بعدها لقيت إسعاف داخلة ووراها 3 ميكروباصات، وأنا بصرخ في الشارع ومش مصدق نفسي، وجريت عايز أموت نفسي تحت العربية والناس لحقتني"، معقًا: "أنا وصاحبي كنا بنقسم مع بعض كل حاجة حتى السيجارة إللي بنشربها؛ لأن ماكنش معانا حتى فلوس السجاير".



