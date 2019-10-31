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أهداف مباراة - أودينيزي 0 × 4 روما | الدوري الإيطالي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:24 ص
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لاعبي روما
لاعبي روما
محمد مرعي
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تفوق فريق روما الإيطالي، مضيفه أودينيزي، برباعية نظيفة، في الجولة العاشرة من الكالتشيو، رغم حالة الطرد التي تعرض لها روما في أول 30 دقيقة من المباراة.

ودون نيكولو زانيولو نجم روما أول أهداف المباراة في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 32 تعرض المدافع فيدريكو فازيو للبطاقة الحمراء ويترك روما بعشرة لاعبين.

وعلي الرغم من النقص العددي إلا أن روما كان الطرف الأفضل وسجل 3 أهداف أخرى تناوب على تسجيلها كل من سمولينج وكلويفرت، وكولاروف من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، خلف الانتر ويوفنتوس وأتلانتا في المراكز الثلاثة الأولى.
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الكلمات المفتاحية

نظيفة روما ضد ميلان المولى أودينيزي أتالانتا ضد أودينيزي

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