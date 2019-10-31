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مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي بهدفين ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:09 ص
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أحمد عصام
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هزم فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
وسجل ماركوس راشفورد هدفين فريق مانشستر يونايتد في اللقاء عن طريق ركلة جزاء وضربة حرة في الشوط الثاني، بينما كان هدف تشيلسي الوحيد عن طريق البلجيكي باتشواي.
وكان فريق تشيلسي قد حقق فوزا كبيرا على فريق بيرنلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب تيرف مور في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
وحقق أيضاً فريق مانشستر يونايتد الفوز في مباراته الأخيرة قبل مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي على حساب فريق نوريتش سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
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