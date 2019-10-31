هدف المحمدي يقود أستون فيلا للتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

حقق فريق أستون فيلا الفوز على فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





وسجل انور الغازي هدف أستون فيلا الأول في المباراة، وتعادل كوتروني لفريق ولفرهامبتون في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، قبل أن يحرز احمد المحمدي هدف الفوز في الدقيقة 57 من اللقاء.





وكان قد بدأ دين سميث بالتشكيل الآتي خلال مباراة ولفرهامبتون في كأس الرابطة :-





حراسة المرمى : ستير.

خط الدفاع : أحمد المحمدي - كونسا - هاوس - تايلور.

خط الوسط : هوريهان - دوجلاس لويز - محمود حسن تريزيجيه - لانسبوري.

خط الهجوم : ديفيز - انور الغازي.





وكان فريق أستون فيلا قد تعرض لهزيمة قاسية بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الاتحاد.