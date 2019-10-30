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لمياء كامل تكشف تفاصيل قمة "صوت مصر"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر، تفاصيل قمة "صوت مصر"، قائلة: "بدأنا عام 2016 لتحقيق التنمية المستدامة في مصر بدعم من مجلس الوزراء، وحاليًا جامعة الدول العربية".

وتابعت "كامل"، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "فكرنا في توسعة المشاركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وإم بي سي".

وتنطلق قمة "صوت مصر "، برعاية جامعة الدول العربية ووزارة الخطيط، في 3 نوفمبر ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

حيث تنعقد ضمن فعاليات ثاني أيام الإسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

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الكلمات المفتاحية

لمياء كامل قمة صوت مصر صوت مصر جامعة الدول العربية

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